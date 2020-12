Miran: Moje srce je še odprto za prijazno, veselo in zvesto partnerico

Potem ko je Jacqueline Kale in njene snubce s svojim prihodom presenetil Jože Mastnak, je junakinja novinca tudi obdržala. V zameno za to je morala izločiti enega svojih ljubezenskih veteranov in odločila se je za dobrosrčnega Tržičana Mirana Močnika. Potem ko sta si izmenjala nekaj komplimentov, je napočil čas za slovo, ki pa je bilo zelo čustveno. Miran pravi, da ga Jacquelinine solze niso presenetile: "Ja, res je, slovo je bilo res precej čustveno. Sem pa nekaj podobnega pričakoval, saj je tudi ona človek z velikim srcem."