Mirko ostal brez dveh kandidatk, na romantično potovanje gre z Natašo

Mirko izloči Cecilio, ostane še brez Bojane
Mirko Kocjančič se je moral posloviti od ene izmed svojih dam. Bojano je opisal kot bojevnico in učiteljico. Strinjala se je, da bi lahko nadaljevala njun boj, medtem ko je sam upal, da bo odklonila. Natašo je videl kot nežno, čustveno osebo, v družbi katere zelo uživa, njenim napakam navkljub. Cecilio je pohvalil kot nekonfliktno žurerko, s katero bi lahko užival dan in noč. Še enkrat je pohvalil njen karakter, a je dodal, da si ob sebi predstavlja drugačno žensko. Mirko: "Ti si prava carica, ampak žal iščem nekaj drugega. Srce mi pove, da to nisi ti."
Ko se je Cecilia poslovila, pa je Mirka nagovorila Bojana. Bojana: "Jaz mislim, da mogoče nimava dovolj časa za to najino prijateljstvo zdaj ta trenutek in bova potrebovala malo več. Tako ali tako je pa to oddaja Ljubezen po domače, ne Spoznajmo prijatelja, tako da bi se ti jaz zahvalila za druženje, za možnost spoznati te malo bolje, za vse te dni, ki sem jih preživela s tabo." Odločila se je, da se bo poslovila še sama. Mirko je bil neprijetno presenečen, saj bi lahko, če bi odločitev naznanila prej, Cecilia ostala. Mirko: "Mi je kar prav, da je šla."
Nataša je začela jokati, saj ji je bilo zaradi ločitve od obeh konkurentk težko pri srcu. Mirko: "Zdaj sva pa z Natašo sama, zdaj bom pa videl, ali bo drugačna ali ne bo." Želel je, da se posvetita drug drugemu in uživata. Nataša: "Jaz sem si želela, da bi me Mirko izbral, da bi iz njegovih ust bila izbranka, ne pa da sem ostala tukaj z Mirkom, ker je Bojana prostovoljno šla. Čeprav glede na Mirkovo reakcijo verjetno sem njegova izbranka." Zaspala je v njegovem objemu, naslednji dan pa sta se odpravila na romantično potovanje.
Poljubčki v slovo za Joži
Josip Antolić se ni mogel sprijazniti z dejstvom, da se mora posloviti od ene izmed kandidatk, pa čeprav je bilo med njimi na trenutke precej napeto. Povedal je, da je bila odločitev težka, izbral pa je Joži. Kandidatka je pritrdila, da ne bo jezna, on pa ji je obljubil dva poljubčka. Najprej je povedal, da mu ni bila všeč in se ni prilagajala 'tako kot je treba', ko sta se poslovila, pa je dodal: "Bova prijatelja naprej, kakor do sedaj. Ne rečem, saj je bila v redu. Vsak človek ima napake, pa se vse poravnajo. In smo še naprej ljudje in prijatelji." V slovo ji je namenil poljubčke in košaro domačih dobrot.
Pablo se izpove Maji
Maja je Pablu Alejandru Gelbu in Dušanu Petriču povedala, da sta ji oba zelo všeč, zaradi česar ima v glavi kaos. Odločila se je, da ju bo zapustila in se v miru odločila. Pablu se je zahvalila za odkritost: "Deluješ res pošteno, poveš direktno." Dodala je, da je uživala na obeh zmenkih, ki ju bo ohranila v najlepšem spominu. Ko se je nameravala odpeljati, jo je ustavil Pablo. Želel ji je povedati, kaj čuti do nje, da se je v njegovem srcu 'nekaj prižgalo'. Pablo: "Sladka je ona, lepa, pristna, tako potrebujem poleg sebe." Izrazil je željo, da bi se odločila zanj. Maji je bilo všeč, ker je izrazil svoja čustva in pokazal pogum, a je bila odločitev zanjo zato še težja. Zanimalo jo je tudi: "Kaj pa Suki?" Pablo: "To bom jaz rešil. Ona ve, da sva samo prijatelja."
Ljubezen po domače in magazinska oddaja Ljubezen po domače na kavču sta na sporedu ob sobotah ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.