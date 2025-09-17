Svetli način
Ljubezen po domače

Mirko bo razkril podrobnost z zmenka z Natašo

Velenje, 17. 09. 2025 17.28 | Posodobljeno pred 37 minutami

Su.S.
Mirko Kocjančič bo razkril, kaj se je zgodilo v avtu, ko sta se z Natašo vračala domov. Josipa Antolića pa bo razburil predlog snubke Katice, češ da je dobro, če gresta partnerja za nekaj časa vsak na svoje.

Mirko Kocjančič in Nataša se bosta končno vrnila z luksuznega zmenka in junaka bo čakalo zaslišanje. Cecilia: "Res me zanima, kaj je s teboj in Natašo." Mirko: "Imela sva en tak nesporazum v avtu, ko sva se vračala domov." Cecilia si ne bo želela biti na Natašinem mestu: "Mislim, da so se trenutno razvila bolj antičustva, kot pa čustva."

Josip Antolić bo na sprehod povabil Katico, da bi med pogovorom ugotovil, ali sta za skupaj ali ne. A junak in njegova snubka morda nikoli ne bosta našla skupnega jezika. Katica: "Pa veš, kaj ti povem? Da je včasih dobro, ko sva nekaj časa skupaj, skupaj, skupaj, da grem jaz potem na svoje, ti pa na svoje." Josip kar malce jezno: "Ne!"

Ne zamudite Ljubezni po domače nocoj ob 20. uri na POP TV, ki ji bo sledila Ljubezen po domače na kavču. Obe oddaji si lahko ogledate že zdaj na VOYO.

ljubezen po domače 2025
Monika je bila v ljubezenskem trikotniku prizadeta, a je v sebi našla mir

