Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Na lovu Nemirna kri VOYO Ljubezen po domače Gospod profesor Štartaj, Slovenija! Fino o financah Prijavi se
Voyo.si
Ljubezen po domače

Mirko in Nataša nista par: Nisva imela nič skupnega

Velenje, 16. 12. 2025 07.00 pred 1 uro 4 min branja 2

Avtor:
Su.S.
Ljubezen po domače 2025

Mirko Kocjančič razkriva, da sta z Natašo Masten svojo zgodbo zaključila takoj po koncu snemanja. Zaenkrat uživa v samskem stanu, brez kompromisov in prilagajanja, njegova želja pa ostaja selitev na Obalo, a ne zaradi Nataše.

Mirko Kocjančič, šarmantni vrtnar in lastnik rastlinjakov iz Ljubljane, se je v Ljubezni po domače predstavil kot urejen, samozavesten, komunikativen, duhovit, iskren in pošten moški, ki ima rad potovanja, ribolov in obiske gora. Prijavil se je, da bi morda našel partnerko, s katero bi skupaj potovala in vzgajala rožice. Spoznati je želel kandidatke s pozitivno energijo, iskrene, poštene in preproste. Kot je povedal takrat, ga privlačijo urejene ženske, ki jim delo in šport nista tuja. Mirko: "Kot prvo si želim dobro prijateljico, iz prijateljstva pa se lahko razvije tudi partnerstvo, ampak pustimo času čas. Ljubezen je lahko čudovita, če je obojestranska. Partnerja moraš sprejeti takšnega, kot je, brez spreminjanja."

Mirkov prvi zmenek z Natašo
Mirkov prvi zmenek z Natašo
FOTO: POP TV

Videti je bilo, da ga je v Ljubezni po domače povsem očarala Nataša Masten. Na njunem prvem zmenku, pa tudi v nadaljevanju je bilo precej naelektreno. Gledalci so bili priče poplavi poljubčkov in pogovorom o skupni prihodnosti. A Mirko razkriva povsem drugačno plat: "V Ljubezni po domače me ni očarala nobena kandidatka. Ni mi bilo všeč že takoj na začetku, ker so bile vse kandidatke iz prejšnjih šovov. Nobena ni ustrezala mojim željam ... Kar se tiče Nataše, je nisem izbral kot svojo izvoljenko, ampak je na koncu ostala le ona v šovu. V oddaji sva res izgledala kot par, ampak v realnosti nisva bila niti en dan."

Zato so bile napovedi kandidatke Cecilie Shatz, ki jima je na zadnjem snemanju odmerila šest mesecev zveze, sila optimistične. Mirko: "Z Natašo nisva nadaljevala, niti nisva ostala v stikih. Vse se je zaključilo po končanem snemanju. Nisva imela nič skupnega. Tako da Cecilija ni pravilno napovedala, da bova par mesecev skupaj (smeh)."

Kljub temu so Mirka med ogledom trenutkov, ki jih je preživel z Natašo, premagale solze. Kaj so pravzaprav pomenile? Mirko: "Med ogledom posnetkov v finalni oddaji so mi misli šle v preteklost in so čustva privrela na plano. Takrat sem si želel, da snemanja sploh ne bi bilo. Ampak na splošno sem se imel lepo. Razumel sem se z vsemi. S kandidatkami in vsemi člani produkcije. Za mano je lepa izkušnja, ki je ne bom pozabil. To je pa tudi vse."

Mirko je zadnje leto nadvse užival, na družbenem omrežju je delil utrinke z zadnjega dopusta na Madagaskarju. Mirko: "Res sem zadnje leto kar veliko potoval. Zadnja destinacija je bila Madagaskar, kjer sem preživel čudovite tri tedne. Tja se rad vračam, ker mi je zelo lepo. Tam imam tudi nekaj prijateljev, s katerimi se družimo, hodimo na ribolov, pohode, potapljanje itd. Ne bi pa tam ostal za vedno, ker pogrešam gore, sneg, letne čase, družino." Zato selitev na afriški biser ne pride v poštev, medtem ko je selitev na Obalo še vedno njegova velika želja, a ne zaradi Nataše. Mirko: "Že od nekdaj si želim, da bi imel hišico ob obali, svoj privez ob njej, tako da bi lahko šel na ribolov kadarkoli. Lahko rečem, da za morebitno selitev na obalo Nataša ne igra nobene vloge, ker je to moja želja že od veliko prej, preden sva se midva spoznala."

Opazili pa smo, da na njegovih fotografijah ni nobene dame iz šova. Mirko: "Le z redkimi si kdaj kaj napišem. Z Natašo nimava kontaktov. Kot sem povedal, je snemanje za mano. V njem sem sodeloval bolj iz radovednosti, kako poteka vse skupaj. Sem pa še vedno samski, kar mi po eni strani kar ugaja. Brez kompromisov in prilagajanja. (smeh) Se spomnim, kako me je Nataša hotela komandirati v šovu."

Sicer pa je imel Mirko veliko oboževalko v Ljubezni po domače na kavču, komentatorko Mojco Šumnik. Resda se je vmes malce ohladila, ker se je posvečal vsem svojim kandidatkam, a je na koncu očitno spet pridobil njeno naklonjenost. Mirko: "Če po pravici povem, sploh nisem gledal vseh oddaj, ker me ni bilo veliko doma. Nisem vedel, da imam oboževalko. No, izgleda, da nisem ravno njen tip, če se je vmes ohladila. Ja, Mojca, videz je le zunanjost človeka, ideal pa ne obstaja. Vseeno hvala za pozornost."

Ljubezen po domače pa išče nove kandidatke in kandidate. Prijavite se in se pripravite na nepozabne dogodivščine in nova poznanstva. Morda bo med njimi vaša sorodna duša.

ljubezen po domače 2025 mirko kocjančič

Pravljica se nadaljuje, Dejan in Patricija sta postala starša

SORODNI ČLANKI

Pravljica se nadaljuje, Dejan in Patricija sta postala starša

Prelep epilog, solze sreče na snemanju finalne oddaje

Nina razočarala Petra: Ni mi spodneslo tal pod nogami

Slavko ni pozabil Sonje, a njegovo srce igra za drugo

Viktorija: Patriciji nisem želela skakati v zelje

Nataša: Jaz se počutim res v vseh pogledih zmagovalka

  • slika 1
  • slika 2
  • slika 3
  • slika 4
  • slika 5
  • slika 6
  • slika 7
  • slika 8
  • slika 9
  • slika 10
  • slika 11
  • slika 12
  • slika 13
  • slika 14
  • slika 15
  • slika 16
  • slika 17
  • slika 18
  • slika19
  • Slika 20
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Raul
16. 12. 2025 08.19
Takle moški,kot je Mirko je samo za eno noč....da si pri teh letih ni mogel najti ženske,,,,zelo smrdi...Nataša je itak samo Nataša...
Odgovori
0 0
JanezNovakJohn
16. 12. 2025 08.08
Bleferja
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Veste, kaj je pravilo štirih daril?
Večina ljudi ignorira ta znak – a bi morali vedeti!
Večina ljudi ignorira ta znak – a bi morali vedeti!
Otroci v stiski: praznični čas, ki ni vedno vesel
Otroci v stiski: praznični čas, ki ni vedno vesel
Žalost, ki ne mine: Alenka Bratušek ob izgubi sestre
Žalost, ki ne mine: Alenka Bratušek ob izgubi sestre
zadovoljna
Portal
Tako je videti kultna Baby iz Umazanega plesa po skoraj 40 letih
Dnevni horoskop: Ribe bodo obremenjene, strelci bodo nemirni
Dnevni horoskop: Ribe bodo obremenjene, strelci bodo nemirni
Lepotica, s katero je poročen Raj iz Velikih pokovcev
Lepotica, s katero je poročen Raj iz Velikih pokovcev
Najlepše okrašeno mesto blizu Slovenije
Najlepše okrašeno mesto blizu Slovenije
vizita
Portal
Rak bi lahko do leta 2050 zahteval dvakrat več življenj: strokovnjaki opozarjajo na nujne spremembe
Kako se soočiti s stresom pred prazniki?
Kako se soočiti s stresom pred prazniki?
Bi lahko z zmanjšanjem vnosa kalorij zaščitili svoje možgane pred staranjem?
Bi lahko z zmanjšanjem vnosa kalorij zaščitili svoje možgane pred staranjem?
Cliff Richard o raku prostate: "Zgodnje odkrivanje mi je rešilo življenje"
Cliff Richard o raku prostate: "Zgodnje odkrivanje mi je rešilo življenje"
cekin
Portal
Kaj delodajalec opazuje na razgovoru?
Razkril dve preprosti navadi, ki sta mu spremenili življenje
Razkril dve preprosti navadi, ki sta mu spremenili življenje
Kaj vse delajo duhovniki, ko niso pri maši? Razkriva mladi župnik Blaž Franko
Kaj vse delajo duhovniki, ko niso pri maši? Razkriva mladi župnik Blaž Franko
Slovenski projekt, ki navdušuje Evropo
Slovenski projekt, ki navdušuje Evropo
moskisvet
Portal
Tako je, ko ženska ljubi žensko
Nakup rabljenega avta: Koliko prevoženih kilometrov bi moral imeti?
Nakup rabljenega avta: Koliko prevoženih kilometrov bi moral imeti?
Pevec zbolel za rakom
Pevec zbolel za rakom
Nova uganka za znanstvenike: Planet, ki ima dva repa
Nova uganka za znanstvenike: Planet, ki ima dva repa
dominvrt
Portal
Kako se za vedno znebiti moljev?
To se zgodi, če posteljnine ne menjate dovolj pogosto
To se zgodi, če posteljnine ne menjate dovolj pogosto
Trik, da se okna pozimi ne bodo rosila
Trik, da se okna pozimi ne bodo rosila
Kako pozimi zaščititi psa: ključni nasveti za varne sprehode
Kako pozimi zaščititi psa: ključni nasveti za varne sprehode
okusno
Portal
Hiter prigrizek, s katerim boste navdušili obiske
Spekulaas piškoti: Praznična klasika z bogatim okusom
Spekulaas piškoti: Praznična klasika z bogatim okusom
Horoskop: Katera božična sladica najbolj ustreza vašemu znamenju?
Horoskop: Katera božična sladica najbolj ustreza vašemu znamenju?
Kaj kuhati med tednom: 5 hitrih jedi za napete predpraznične dni
Kaj kuhati med tednom: 5 hitrih jedi za napete predpraznične dni
voyo
Portal
Sandokan
Jelenček Niko 3
Jelenček Niko 3
Na lovu
Na lovu
Kapa
Kapa
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1416