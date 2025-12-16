Mirko in Nataša nista par: Nisva imela nič skupnega

Mirko Kocjančič, šarmantni vrtnar in lastnik rastlinjakov iz Ljubljane, se je v Ljubezni po domače predstavil kot urejen, samozavesten, komunikativen, duhovit, iskren in pošten moški, ki ima rad potovanja, ribolov in obiske gora. Prijavil se je, da bi morda našel partnerko, s katero bi skupaj potovala in vzgajala rožice. Spoznati je želel kandidatke s pozitivno energijo, iskrene, poštene in preproste. Kot je povedal takrat, ga privlačijo urejene ženske, ki jim delo in šport nista tuja. Mirko: "Kot prvo si želim dobro prijateljico, iz prijateljstva pa se lahko razvije tudi partnerstvo, ampak pustimo času čas. Ljubezen je lahko čudovita, če je obojestranska. Partnerja moraš sprejeti takšnega, kot je, brez spreminjanja."

Videti je bilo, da ga je v Ljubezni po domače povsem očarala Nataša Masten. Na njunem prvem zmenku, pa tudi v nadaljevanju je bilo precej naelektreno. Gledalci so bili priče poplavi poljubčkov in pogovorom o skupni prihodnosti. A Mirko razkriva povsem drugačno plat: "V Ljubezni po domače me ni očarala nobena kandidatka. Ni mi bilo všeč že takoj na začetku, ker so bile vse kandidatke iz prejšnjih šovov. Nobena ni ustrezala mojim željam ... Kar se tiče Nataše, je nisem izbral kot svojo izvoljenko, ampak je na koncu ostala le ona v šovu. V oddaji sva res izgledala kot par, ampak v realnosti nisva bila niti en dan." Zato so bile napovedi kandidatke Cecilie Shatz, ki jima je na zadnjem snemanju odmerila šest mesecev zveze, sila optimistične. Mirko: "Z Natašo nisva nadaljevala, niti nisva ostala v stikih. Vse se je zaključilo po končanem snemanju. Nisva imela nič skupnega. Tako da Cecilija ni pravilno napovedala, da bova par mesecev skupaj (smeh)."

Kljub temu so Mirka med ogledom trenutkov, ki jih je preživel z Natašo, premagale solze. Kaj so pravzaprav pomenile? Mirko: "Med ogledom posnetkov v finalni oddaji so mi misli šle v preteklost in so čustva privrela na plano. Takrat sem si želel, da snemanja sploh ne bi bilo. Ampak na splošno sem se imel lepo. Razumel sem se z vsemi. S kandidatkami in vsemi člani produkcije. Za mano je lepa izkušnja, ki je ne bom pozabil. To je pa tudi vse." Mirko je zadnje leto nadvse užival, na družbenem omrežju je delil utrinke z zadnjega dopusta na Madagaskarju. Mirko: "Res sem zadnje leto kar veliko potoval. Zadnja destinacija je bila Madagaskar, kjer sem preživel čudovite tri tedne. Tja se rad vračam, ker mi je zelo lepo. Tam imam tudi nekaj prijateljev, s katerimi se družimo, hodimo na ribolov, pohode, potapljanje itd. Ne bi pa tam ostal za vedno, ker pogrešam gore, sneg, letne čase, družino." Zato selitev na afriški biser ne pride v poštev, medtem ko je selitev na Obalo še vedno njegova velika želja, a ne zaradi Nataše. Mirko: "Že od nekdaj si želim, da bi imel hišico ob obali, svoj privez ob njej, tako da bi lahko šel na ribolov kadarkoli. Lahko rečem, da za morebitno selitev na obalo Nataša ne igra nobene vloge, ker je to moja želja že od veliko prej, preden sva se midva spoznala."

Mirko Kocjančič na Madagaskarju

