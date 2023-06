Mirko je naredil odličen vtis, a se opravičuje

59-letni Mirko Kocjančič iz Ljubljane se po predstavitvi v Ljubezni po domače opravičuje. Ta hip namreč še ni uspel potrditi vseh prijateljstev in odgovoriti na vsa sporočila, kajti odziv je bil ogromen. Očitno zaradi tega, ker je Mirko po poklicu vrtnar, in kot so na družbenih omrežjih zapisale dame, je redko in lepo videti moškega med rožicami. Mirko: " Res je lepo videti končni izdelek oziroma rožo v vsej svoji lepoti. Ampak od sajenja male sadike pa do cvetenja je potrebnega kar nekaj truda. Tudi delo v sezoni traja ves dan. Ko bi me dame videle takrat, ne vem, če bi bile tako navdušene, kot so sedaj, ko vse cveti. "

Mirko ima tudi svojo vrtnarijo, z rožami pa se ukvarja že vse življenje, in to z velikim veseljem. Mirko: "Veselje do tega dela oziroma navdih sem podedoval po starem očetu, ki se je prav tako ukvarjal z vrtnarstvom. Vedno sem ga rad opazoval pri njegovem delu. Lepo je videti, ko iz malega semena zraste čudovita roža." Mirko pravi, da je vrtnarsko delo zelo zanimivo: "Predvsem na začetku, ko se začneš z njim ukvarjati. Lahko povem, da po vseh teh letih to delo opravljam že kar rutinsko, me je pa že marsikaj presenetilo. Enkrat mi je podrlo rastlinjak, poln rož, drugič mi je v rastlinjaku vse zmrznilo. Med vsemi pozitivnimi stvarmi se zgodijo tudi kakšne negativne. Kar te ne uniči, te naredi še močnejšega." Zelo pa je zadovoljen, ker gre njegov sin po njegovih stopinjah. Mirko: "Pa ne samo to, me je že prehitel. Ima dve vrtnariji, eno v Senožetih in eno v Litiji."

S takšnimi delovnimi navadami in ljubeznijo do dela uspeh ne izostane. Mirko si zato lahko privošči dva ali tri mesece dopusta, ki ga tudi dobro izkoristi. Lahko bi rekli, da je prepotoval že pol sveta. Mirko: "Res je, zelo rad potujem in raziskujem nove kraje, predvsem pa potujem zaradi ribolova." V spominu mu bo ostalo, ko je kupoval parcelo na Madagaskarju. Mirko: "Vaščani so imeli celo noč sestanek, če jo lahko kupim. Na koncu so privolili. Dobil sem tudi pogled na morje, ki sem si ga želel. To so naredili tako, da so čez noč posekali vsa drevesa, ki so zakrivala pogled na morje." Najbolj adrenalinska doživetja pa je doživel med ribolovom: "Enkrat se nam je zgodilo, da smo s pirogo nasedli na koralnem grebenu. Imeli smo veliko srečo, da nas ni prevrnilo."