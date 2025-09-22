Mirko je zanikal poljube z Natašo, preživel bi romantično noč z Bojano

Cecilia je dobila novo upanje glede Mirka Kocjančiča, to pa zaradi omembe Natašinega ljubosumja in spora zaradi junakove izjave glede njene morebitne izločitve. Na slednje Nataša še ni pozabila, saj jo je junak s svojimi besedami prizadel. Kot je povedala, je bila v Ljubezni po domače že dvakrat favoritka, a je na koncu izvisela. Mirko je bil objektiven: "Dejstvo je, da se to lahko zgodi." Resda se ji je med delom precej posvečal, obenem pa je izjavil, da imajo vse tri snubke enake možnosti.

Isti dan je na zmenek povabil Bojano, pa čeprav je bil do nje precej kritičen. Mirko: "Pri Bojani mi ni všeč ravno to govorjenje, ker vidim, da bi me rada počasi z besedami spravila ob živce, ampak ne bo ji uspelo." Kmalu zatem sta se kar malce sporekla, ker svojo pozornost posveča Nataši, njegova pojasnila pa ji niso bila všeč. Preden se je odpravil na zmenek, se je Mirko ustavil pri Nataši in ji pritisnil nekaj poljubov. Obljubil ji je, da tokrat zmenka ne bo podaljšal.

Bojana in Mirko sta zmenek začela zelo prijetno, a se je hitro začelo zasliševanje. Bojano je zanimalo, če je prav videla, da sta se z Natašo poljubljala. Mirko: "Ne vem, kje si ti to videla. Jaz sem samo pomagal perilo prekontrolirati, če je vse v redu, in to je to." Jezila se je tudi zato, ker ji je skakal v besedo, on pa je iskal stikalo, s katerim bi jo ustavil. Bojana je nato razkrila, da ji je Tanja Postružnik Koren dala pismo. Ponudila se jima je priložnost, da zmenek podaljšata in preživita romantično noč. Mirko je bil za: "Taka možnost se pojavi samo enkrat, zakaj pa ne? Daj, izkoristiva zadevo, jaz sem za to." Nato pa ga je prešinilo: "Kaj bo pa Nataša rekla?"