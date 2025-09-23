Mirko na zagovoru: Nisem tak, nisem ženskar

Bojana je razkrila, da je vabilo na romantično noč napisala kar sama. Mirko Kocjančič je imel zaradi svoje privolitve kup težav, moral se je zagovarjati pred vsemi tremi kandidatkami. Nina Radi pa se je odločila, da bo ostala v bitki za srce Petra Benedika.

Bojanino pismo povod za ljubezensko dramo

Potem ko je Mirko Kocjančič privolil v romantično druženje z Bojano, mu je slednja razkrila, da je pismo napisala kar sama. Mirko: "To je bila samo neka taka, po domače žlehtnoba, da bi naju nekako skregala." Namreč njega in Natašo. Bojana je priznala, da je bila poteza podla, da pa se je zanjo odločila zavestno. Bojana: "Se mi je zdelo, da bom samo na tak način malo bolj videla, kje sem, kako bo reagiral."

Nataša je hitro izvedela za pismo, ki pa ga je napisala Bojana. Ko je povedal, da je vabilo sprejel, ji to ni bilo všeč. Mirko je pojasnjeval, da romantično lahko pomeni, da greš na večerjo. Nataša: "A tak si?" Mirko: "Nisem tak, nisem ženskar." Mirko kasneje: "Ona bi rada, da dajem pozornost samo njej, ampak jaz, če imam goste doma, pravzaprav te kandidatke, katere sem povabil domov, moram imeti tudi nek tak pristen odnos do njih." Nataši je svetoval, da naj ne poudarja, da ima prednost pred drugima kandidatkama. Isti dan se je moral zagovarjati pred vsemi tremi kandidatkami, a se je klobčič samo še bolj zapletal. Nataša: "Trenutno jaz Mirka vidim kot eno čebelico, ki leta s cveta na cvet, in potem se spet vrne k meni."

Silvo preseneti z vrtnico v ustih

Aleksander in Slavko sta protestirala, ko sta izvedela, da jima bo Silvo ukradel Sonjo Hojnik. Silvo: "Vsak naj se znajde, kakor ve in zna." Ko sta izvedela, da gresta z junakinjo plesat, je Slavko izjavil: "Samo da ne boš ti kam preblizu šel." A tudi Brane se je pritoževal, češ da obstajajo določena pravila v bitki za srce junakinje in da mu Silvo meša štrene pri razporejanju dela. Aleksander pa je opazil nekaj drugega: "Slavko se najbolj bori tukaj za njo, največ dela, največ ji pomaga, v resnici bo pa zadnji šel na zmenek." Slavko je bil optimističen: "Sladki med pride zmeraj na konec, da si bo Sonja mogoče najbolj zapomnila." Silvo je Sonjo pričakal z vrtnico v ustih. Učil jo je plesnih korakov, ona pa se je počutila mladostno in svobodno: "Tega se ne da opisati. Kot eno pero, ki ga nosi veter." Soplesalca je pohvalila, ker jo je nasmejal. Silvo jo je nato povprašal o njenem favoritu, a je Sonja ponovila, da so favoriti vsi kandidati. Ko sta se vrnila na kmetijo, so ju kandidati zasuli z vprašanji, Silvu pa so se zdeli malce nevoščljivi.

Nina se boji, da bo prizadela Petra