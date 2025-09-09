Mirko: Ni čudno, da so se vsi prejšnji kandidati zaljubili v tebe

Junaki Ljubezni po domače bodo na svojih domovanjih še naprej spoznavali svoje snubke in snubce. Mirko bo zjutraj v svoji kuhinji občudoval Natašo: "Ni čudno, da so se vsi prejšnji kandidati zaljubili v tebe." Ta dan bo vse tri svoje dame odpeljal v rastlinjak, najbolj pridni pa obljubil zmenek. In katera bo ta srečnica?
Sonja Hojnik pa se bo hudovala na Braneta, Aleksandra in Silva, češ zakaj samo posedajo, a se Ljubljančan ne bo pustil motiti. Kasneje bo junakinja enega izmed svoje šesterice popeljala na prvi zmenek, izbranec pa se ji bo odprl glede svoje preteklosti.
V pričakovanju prihoda svojih snubk bosta Peter Benedik in Dejan Ponikvar, a bo k prvemu ena prišla pred ostalimi, pri drugem pa bo ena manjkala. Ne zamudite Ljubezni po domače nocoj ob 20. uri na POP TV, ki ji bo sledila Ljubezen po domače na kavču. Obe oddaji si lahko ogledate že zdaj na VOYO.
