Mirko: Ni čudno, da so se vsi prejšnji kandidati zaljubili v tebe

Mirko Kocjančič bo najbolj pridni snubki obljubil zmenek, Sonja Hojnik pa se bo hudovala na svoje snubce, češ da premalo delajo. Dejan Ponikvar in Peter Benedik bosta končno pričakala svoja dekleta, a ne vsa.

Junaki Ljubezni po domače bodo na svojih domovanjih še naprej spoznavali svoje snubke in snubce. Mirko bo zjutraj v svoji kuhinji občudoval Natašo: "Ni čudno, da so se vsi prejšnji kandidati zaljubili v tebe." Ta dan bo vse tri svoje dame odpeljal v rastlinjak, najbolj pridni pa obljubil zmenek. In katera bo ta srečnica?

Sonja Hojnik pa se bo hudovala na Braneta, Aleksandra in Silva, češ zakaj samo posedajo, a se Ljubljančan ne bo pustil motiti. Kasneje bo junakinja enega izmed svoje šesterice popeljala na prvi zmenek, izbranec pa se ji bo odprl glede svoje preteklosti.

Sonja Hojnik se bo jezila na svoje snubce. FOTO: POP TV