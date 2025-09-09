Svetli način
Ljubezen po domače

Mirko: Ni čudno, da so se vsi prejšnji kandidati zaljubili v tebe

Velenje, 09. 09. 2025 17.34

Su.S.
Mirko Kocjančič bo najbolj pridni snubki obljubil zmenek, Sonja Hojnik pa se bo hudovala na svoje snubce, češ da premalo delajo. Dejan Ponikvar in Peter Benedik bosta končno pričakala svoja dekleta, a ne vsa.

Junaki Ljubezni po domače bodo na svojih domovanjih še naprej spoznavali svoje snubke in snubce. Mirko bo zjutraj v svoji kuhinji občudoval Natašo: "Ni čudno, da so se vsi prejšnji kandidati zaljubili v tebe." Ta dan bo vse tri svoje dame odpeljal v rastlinjak, najbolj pridni pa obljubil zmenek. In katera bo ta srečnica?

Sonja Hojnik pa se bo hudovala na Braneta, Aleksandra in Silva, češ zakaj samo posedajo, a se Ljubljančan ne bo pustil motiti. Kasneje bo junakinja enega izmed svoje šesterice popeljala na prvi zmenek, izbranec pa se ji bo odprl glede svoje preteklosti.

Sonja Hojnik se bo jezila na svoje snubce.
Sonja Hojnik se bo jezila na svoje snubce. FOTO: POP TV

V pričakovanju prihoda svojih snubk bosta Peter Benedik in Dejan Ponikvar, a bo k prvemu ena prišla pred ostalimi, pri drugem pa bo ena manjkala. Ne zamudite Ljubezni po domače nocoj ob 20. uri na POP TV, ki ji bo sledila Ljubezen po domače na kavču. Obe oddaji si lahko ogledate že zdaj na VOYO.

Odločna Manuela: Jaz za 'tipom' ne bom letala

