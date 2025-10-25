Mirko nocoj izloča, Nataša bo v solzah

Mirko Kocjančič se bo moral posloviti od ene izmed svojih kandidatk. Vse ne bo šlo po njegovih načrtih in Nataša bo na koncu v solzah. Zakaj bo jokala Primorka in katero svojo damo bo izločil Josip Antolić?

Nocoj se bosta kar dva junaka Ljubezni po domače poslovila od ene izmed svojih kandidatk. Mirko Kocjančič se bo moral odločiti med Cecilio, Natašo in Bojano. Mirko: "Dekleta, žal je prišel tisti trenutek, ko bo treba eno izločiti." Vendar ne bo šlo vse po junakovih načrtih in Nataša bo na koncu v solzah. Mirko: "A to resno misliš?" Zakaj bo jokala in katero svojo damo bo izločil Josip Antolić?

Maja pa bo zapustila Pabla Alejandra Gelba in Dušana Petriča, da bi rešila kaos v svoji glavi. Maja: "Situacija je takšna, da sta mi oba zelo všeč. Pred leti bi mi mogoče bilo všeč, da se dva borita zame, ampak sedaj v teh letih, v katerih smo, na dveh stolih ne moreš sedeti." Pablo ji bo položil na srce, naj se odloči prav. Priznal ji bo, da mu ob njej razbija srce.

