Mirna Joži povzdignila glas: Ne boste me poniževale!

Čeprav je Jože komaj dočakal svoje snubke in si je moral obisk vsake še posebej prislužiti z izpolnjevanjem posebnih izzivov in nalog, se je hitro izkazalo, da imeti štiri gospe na posestvu le ni samo rožnato. To je spoznal predvsem, ko je kot zadnja na njegovo kmetijo prišla Jadranka in mu takoj pokazala, da znajo biti ženske še kako oštre. "Z njo ne bi mogel biti, ker je prehuda in bi vsak dan kričala na mene," je dejal po prvem srečanju, ko se je igrivo odločila, da ga malo poheca in se mu predstavi v zelo ostri luči.