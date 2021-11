Miroslav ganjen do solz, ker je našel sorodno dušo: Srečen sem

Miroslav Košir je bil neizmerno srečen, ker je v Ljubezni po domače spoznal Julijano in z njo sklenil neformalno poročno zvezo. Mihaela Krajnc pa se je poslovila od simpatičnega Uroša, ki je domov odšel s polnim srcem.

Novinec v ekipi Mihaele Krajnc, Matej je želel nadoknaditi zamujeno in je zbudil junakinjo podeželja, ker je zanjo pripravil presenečenje. Sicer ji ni bilo všeč, da jo je tako zgodaj vrgel iz postelje, pa še presenečenj ne mara, a ga je pohvalila, ker se je potrudil. Kandidat je pojasnil, da se je v njeno ekipo preselil, ker sta bolj kompatibilna, pa tudi zaradi prevelike konkurence v Metkini ekipi. Med zmenkom ju je zmotil drugi Matej in ga začel izzivati, če se je že kaj dokazal z delom. Mihaela ni bila navdušena nad spopadom dveh Matejev. Ko je povedala, da bo še isti dan nekoga izločila, se je 'novinec' pritožil: “Komaj sem prišel, pa me že strašiš, ne samo z delom.”

icon-expand Mihaela in dva petelina FOTO: POP TV

Na kmetijo Kranjčevih pa je ta dan prišel Alen. Pojasnil je, da zamuja zaradi službenih obveznosti. Denis: “Tu se vidi resnost, koliko ti je kdo pomemben. Za nekoga greš okoli sveta, za nekoga pa niti do telefona.” Metka je bila bolj razumevajoča in vesela, a je pričakovala, da se bo potrudil in nadoknadil zamujeno. Vsako oddajo Ljubezen po domače si lahko že teden prej ogledate na VOYO.

icon-expand Ko primorske lepote pridejo k tebi domov ... FOTO: POP TV

Miroslavove dame so zgodaj vstale, da bi pripravile vse za poroko. Joži se je trudila z baloni kljub zlomljenim rebrom, Irena je uživala v okraševanju, Jožica pa se je veselila, saj je bila zadnja poroka, ki jo je doživela, njena. Miroslav je povedal, da si želi neformalne poroke, saj ve, da je Julijana tista prava. Pri njej so mu najbolj všeč iskren pogovor, delavnost, pridnost, odkritost, srčnost in še bi našteval. Povedal je še, da se je ujel tudi z ostalimi damami, je pa imel vsako noč ob postelji angela varuha. To je bila Jožica, ki je skrbela za to, da ne bi prihajalo do nočnih ‘potresov’.

icon-expand Priprave na poroko FOTO: POP TV

Franci Kemperl in njegova Danica sta še naprej uživala na romantičnem izletu. Franci je izpolnil še eno njeno željo in jo peljal na masažo. Tam je presenetil z izjavo: “Najraje bi maserko zamenjal za Danico, tako mi je bila všeč, ampak Danici to ne bi bilo všeč, bi bila zelo jezna na mene.” Povedal pa je, da se je ponoči želel malo stisniti k njej, a ni bila razpoložena za to.

icon-expand Franci bi imel maserko. FOTO: POP TV

Med ponovnim srečanjem Alena in ostalih konkurentov je bilo precej napeto. Profesor je imel občutek, da se mora ukvarjati z dvema gorilama, a ga ni skrbelo. Denis se mu je zdel hladen in zadržan, ko pa je slišal, da gresta z Metko na zmenek, je takoj izvlekel zlato karto. Alen je povedal, da bosta že dobila drugo priložnost, Denis pa se je zadovoljno muzal.

icon-expand Bilo je precej napeto ... FOTO: POP TV

Mihaela je najprej nazdravila s svojimi snubci, nato so začeli z argumenti, zakaj naj ostanejo. Bojan in Matej sta se prepirala, kdo je prišel zadnji in bi moral še ostati. Matej je povedal, da sta se ujela in da ima zanjo še eno presenečenje, Uroš pa je dodal, da sta prišla skupaj in bi bilo lepo, če bi skupaj tudi ostala. A mu je povedala, da bo domov šel prav on. Uroš: “A to je bila težka odločitev? Saj jaz imam samo 67 kil.” Najavil je, da bo šel kar peš domov do Ljubljane: “Zato ker čas zaceli vse rane, pravijo.” Za seboj je imel krasen dopust in kot je še dodal: “Na to kmetijo sem prišel s polnim srcem in s takim tudi odhajam.”

icon-expand Simpatični Uroš se je moral posloviti. FOTO: POP TV

Franci in Danica sta s težkim srcem zaključevala svoj oddih, a je Danica pogrešala svojo psičko, Francija pa so čakale obveznosti na kmetiji. Sta si pa vzela še nekaj minut za sprehod, med katerim sta srečala veselo druščino nemških turistov, ki so jima zapeli pesem iz nemške verzije Ljubezni po domače. Franci je še povedal, da se bosta na kavi dogovorila, ali bo prespala pri njem, Danica pa, da se vračata vsak v svoje življenje, da pa bo čas pokazal svoje.

icon-expand Nemški turisti so Franciju in Danici zapeli pesem iz nemške verzije Ljubezni po domače. FOTO: POP TV

Julijani je pred neformalno poroko razbijalo srce. Verjela je, da je Miroslav želel že prvi dan domov poslati ostale dame, kajti tudi sama se je v svojega prvega moža zaljubila na prvi pogled. Ko je hodila proti Miroslavu, se je bala, da si bo premislil, a ko je Tanja Postružnik Koren pričela z neformalnim obredom, je imel junak podeželja solze v očeh in je želel skleniti zvezo. Tudi Julijana je odgovorila pritrdilno, nato sta si izmenjala poročna prstana in se poljubila. Joži je navijala za še en poljub, Jožica pa se je strinjala: “Ni greha več.” Miroslav je bil ganjen, saj se je uresničila njegova srčna želja. V solzah se je zahvaljeval ekipi: “Zelo sem zadovoljen, srečen sem.”

icon-expand Miroslav je bil presrečen, da je našel svojo Julijano. FOTO: POP TV

Ko je Julijana na zabavi po neformalni poroki vrgla šopek, sta se Joži in Irena namenoma umaknili, da bi ga ujela Jožica. Joži: “Ona mora drugo leto stopiti na Julijanino mesto. Bomo našli tudi njej ženina.” In Jožica je res ujela šopek. Jožica: “Mi je tudi dalo malo misliti, mogoče je pa to znak iz vesolja, da se bom tudi jaz drugo leto poročila.”

icon-expand Ena za lep spomin. FOTO: POP TV

