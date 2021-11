Miroslav in Julijana iz Ljubezni po domače se bosta neformalno poročila

Miroslav Košir in Julijana sta se na predlog ostalih kandidatk odločila, da bosta svojo ljubezen okronala znotraj šova. Franci Kemperl je z Danico užival na romantičnem oddihu na otoku Krku, Mitja Rus pa ni imel takšne sreče, saj se je znašel med dvema ognjema.

Ko so kandidatke Miroslava Koširja ugotovile, da je njihov junak z Julijano preživel tudi noč, se je Jožica hudovala: “To je grozen greh.” Joži ju je branila, češ da je to dandanes moderno, a Jožice ni prepričala: “Jaz tega ne odobravam.” Irena pa ni bila začudena nad dogajanjem, saj je bila naklonjenost med Miroslavom in Julijano več kot očitna: “Ker sem videla, kako čebelice letajo, kako ptički pojo, kakšne iskrice skačejo iz oči.” Strinjale pa so se, da bi se morala zaljubljenca poročiti, da bo potem vse 'legalno'.

icon-expand Jožica se je hudovala, a ne zaradi ljubosumja. FOTO: POP TV

Sonja in Nataša sta bili po prespani noči znova prijateljici, a je bilo samo vprašanje časa, kako dolgo bo premirje trajalo. Sonja: “Zaradi tega, ker sva oba čisto drugačen karakter, ampak imava eno skupno točko in to je Mitja.” Nataša pa je sumila: “Verjetno je Sonja dojela, da sva ostali sami v hiši in da se ne bo imela več s kom pogovarjati.” Vsako oddajo Ljubezen po domače si lahko že teden prej ogledate na VOYO.

icon-expand Premirje, ki ni dolgo trajalo. FOTO: POP TV

Franci Kemperl in Danica sta uživala na romantičnem oddihu na otoku Krku. Junak podeželja je povedal, da še nikoli ni bil v tako lepem hotelu, Danica pa je bila presenečena, ker je bila v sobi samo ena postelja. Franci se je muzal: “Mislim, da bo noč polna presenečenj, zna se zgoditi marsikaj.” Veselil se je namakanja v jacuzziju, še pred tem pa sta skočila v morje.

icon-expand Franci in Danica na romantičnem izletu. FOTO: POP TV

Miroslav in Julijana sta se domov vrnila z nasmeškoma do ušes in Jožici se je junakova izbranka zdela kot rožica. Ireno je zanimalo, kje sta bila in kaj sta počela. Zdelo se ji je zelo lepo, ker sta bila videti tako zaljubljena, in je bila ganjena. Julijana je bila presenečena, ker ostale dame niso bile prav nič jezne: “Tega v življenju ne doživiš pri ženskah, ker je po navadi vedno neko rivalstvo.” A Jožica ni pozabila omeniti njunega greha. Miroslav je nato na zmenek povabil Ireno, ostale dame pa so se prijateljsko objele.

icon-expand Miroslav in Julijana, ko sta končno prišla domov. FOTO: POP TV

Na zmenku je Ireno zanimalo, ali Miroslav misli resno z Julijano. Junak podeželja je pritrdil, Irena pa je ugotavljala: “Ko Mirko govori o Julijani, se svetijo tiste očke kot dva kremenčka.” Joži in Jožica sta medtem prepričevali Julijano, naj se neformalno poroči z njim, a se ji je to zdelo prehitro in pri takšnih letih nenavadno. Zdelo se ji je celo, da se norčujeta iz nje, nato pa je le privolila in izpolnila Jožičino željo. Ko je Irena Miroslavu omenila poroko, pa se je ta takoj strinjal. Miroslav: “Jaz jo imam rad.”

icon-expand Irena ni imela težke naloge. FOTO: POP TV

Mitja je na zmenek povabil Sonjo, kar si je prislužila z boljšo palačinko. Na zmenku je poskušala Mitjo očarati s svojimi stopali, ki jih je uredila posebej zanj, a je ta povedal, da si je premislil in ima po novem fetiš na srce. Glede Nataše ji je odkrito povedal: “Vem, da nisva za skupaj.” Nakar ju je Nataša presenetila in izkoristila zlato karto. Sonja je bila prepričana: “Mislim, da je že prepozna. Mitja je že moj.” Povedala je, da ne gre nikamor, zato se je zmenek nadaljeval v troje. A se je Sonja kmalu zatem na Mitjevo željo umaknila, a le za tri minute, s seboj pa je vzela vino.

icon-expand Sonja je izkoristila vse svoje adute. FOTO: POP TV

Mitja je povedal Nataši, da sta si preveč različna, spomnil jo je tudi na njun prepir. Nataša se ni strinjala: “Vse je v glavi, kregala se nisva nikoli.” Zanimalo jo je, ali so mu res všeč tako nore, eksplozivne ženske, kot je Sonja. Nataša: “Za pametne moške to sploh ni konkurenca v primerjavi z mano.” Med pogovorom so se v njej znova prebudila čustva, nakar se je vrnila Sonja, zlila vino po tleh in še malo po Nataši, to pa je Mitjo razjezilo: “Danes sem pričakoval romantičen oddih in na koncu sem dobil dve hudičevki in hudičev zmenek.”

icon-expand Hudičev zmenek FOTO: POP TV

Ko sta se Irena in Miroslav vrnila z zmenka, je kandidatka navdušeno zaklicala: “Je rekel ja!” Vsi so bili presrečni in so se objeli, Miroslav pa je povedal: “Dekleta moja zlata, lepo smo se imeli, lepo ste se pripravile, jaz sem izredno zadovoljen z vami, krasne punce ste, večkrat se bomo še dobili.” Vesel je bil tudi neformalne poroke in tega, da bo razveselil Jožico. A slednja je bila že zadovoljna: “Danes je malo takih, ki se imajo radi, pa se poročijo iz ljubezni.” Od veselja je kar zavriskala.

icon-expand Veselje Miroslavovih dam. FOTO: POP TV

Franci je Danico presenetil z večerjo, med namakanjem v jacuzziju pa jo je vprašal, če si je že premislila in bi prišla na njegovo kmetijo. Danica je povedala, da se ji to zdi še prehitro, spomnila ga je tudi, da mu ne more uresničiti želje po otrocih. A je kljub temu sedel bližje k njej in pokazal svojo osvajalsko plat. Danica: “Na začetku je bil Franci preveč zadržan, danes pa je kar postal malo lovca, ampak jaz še ne bi rada bila zdaj neka divjad.” Videti pa je bilo, da sta oba izredno uživala v družbi drug drugega.

icon-expand Franci in Danica sta izredno uživala. FOTO: POP TV

Ljubezen po domače je po novem na sporedu ob petkih in sobotah ob 20. uri na POP TV. Vsaka oddaja je že teden dni prej na VOYO.