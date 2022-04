Mitja bo pogrešal Natašo, šov brez nje ne bo več isti

Irena Drozg in Julijana Štilec sta opazili, da ima Jure Struna res rad otroke, zato bi vsekakor potreboval žensko, s katero bi ustvaril družino. To sta mu tudi iskreno privoščili, saj jima je junak podeželja zelo všeč. Julijana se je strinjala s Patricijo : “On je sploh pozitiven.” Irena: “Meni je zelo všeč Jure. Fajn fant je.”

Alenka Brezovšek ni verjela, da sta Jure Novak in Lea prejšnji večer takoj zaspala. Alenka: “Verjetno se je med Leo in malim Juretom Novakom ponoči kaj zgodilo, saj sta izgledala oba zadovoljna. Izgledata že malo kot star par. Po moje vse teče gladko.” Tudi Janez Rebernik je ocenil, da Lea ni bila tako dobre volje samo zaradi dirke motoGP.

Irena in Julijana sta še opazili, kako je Milan začel bliskati z očmi, ko je Mija Rovtar napovedala prihod Sajre in Teje. Julijana: “Ko Milana spomniš na kakšne mlade punce, mu pa oči zažarijo kot reflektorji. Kot ta pravi Don Juan.” Irena: “Če vidi mlade punce, se mu oči razširijo, zenice se mu razširijo ... Vse so kandidatke zanj.” Alenka je bila mnenja, da je dekletom všeč, ker jim posveti pozornost in jim namenja sladke besede. Julijana pa je svetovala Branku Cveku, da bi se prav od Milana moral naučiti, kako je treba ženskam pihati na dušo. Na tem področju je namreč povsem bos.

Prihodnja dva tedna bosta Ljubezen po domače in Ljubezen po domače na kavču zaradi posebnih predvolilnih oddaj na sporedu samo ob torkih.