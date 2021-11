Mitja je odslovil Sonjo in Natašo: Upam, da mi ne bo žal

Mitja Rus se je po dolgem razmisleku zahvalil svojima kandidatkama, nato pa obe poslal domov. Veliko bolj se je iskrilo med Mihaelo in Matejem ter Metko in Denisom. Oba para sta se po dvojnem zmenku odločila noč preživeti skupaj.

Junaki Ljubezni po domače – vsako oddajo si lahko že teden prej ogledate na VOYO – že sprejemajo končne odločitve. Sentya in Vanja sta se spraševali, ali ima David Krulčič že izbrano favoritko. Vanji se je zdelo, da se je njegova tehtnica morda že nagnila, Sentyi pa ravno obratno: “Na dveh stolčkih ne bo mogel sedeti. Meni se zdi, da je že zadnji čas, da on pokaže oziroma nakaže kakšno odločitev.” David ju je nato preizkusil, morali sta se odločiti, katera bo šla na zmenek. Vanja: “V tem trenutku sem se počutila zelo nelagodno.”

icon-expand David je želel še zadnjič preizkusiti svoji kandidatki. FOTO: POP TV

Mihaela in Metka Krajnc sta uživali na Dravi na dvojnem zmenku z Matejem in Denisom. Metka je priznala, da je vesela Denisove družbe. Razkrila je tudi, da je njena najdaljša zveza trajala 13 let. Ko jo je Matej izzival, zakaj nima otrok, je povedala, da ni imela želje, ali pa mogoče partner ni bil pravi. Matej je povedal, da bo Mihaelo bolj kot z besedami osvajal z rokami in dejanji. Denis je bil zelo zgovoren, v partnerski zvezi stavi na kompromise in skupna potovanja, pomembna mu je tudi skupna skrb za otroka ali hišo. Alen pa je medtem zasliševal ostale snubce, kako bi lahko osvojil Metko.

icon-expand Dvojni zmenek sredi Drave FOTO: POP TV

Sentya je povedala, da je bila nazadnje na zmenku z Davidom sama, zato se ji je zdelo prav, da gre tokrat Vanja. Slednja se je seveda strinjala, Sentya pa je upala: “Jaz mislim, da bi znal to David ceniti, da če si pošten v življenju, znaš tudi pustiti fanta ali moža na kavo s kakšno drugo prijateljico ali kakor koli, da je to lepo.” David ju je nato presenetil s tem, da gresta obe, kar Vanji ni bilo najbolj všeč, a tega ni pokazala. Junak podeželja je še povedal, da je Sentyina poteza lepa: “Ampak zdi se mi, da se mogoče premalo bori zame.” Sentya je na zmenku uživala, Vanji pa se to sploh ni zdel zmenek, temveč prijateljski pogovor.

icon-expand Vanja ni pokazala, da ji zmenek v troje sploh ne diši. FOTO: POP TV

Mitja Rus je po dramatičnem zmenku udaril po mizi in dekleti poslal vsako v svojo sobo, da bi v miru razmislil. Sonja je povedala, da se je zelo navezala na junaka podeželja in ga bo pogrešala, če se ne bo odločil zanjo. Nataša je bila bolj na trnih, a je imela občutek, da bo izbral njo. Mitja je nato obe dekleti odpeljal na mesto, kjer se je vse začelo in vsaki podaril rože. Sonjo je pohvalil, ker ga je znala najbolj nasmejati in je pridna. Mitja: “Si ena res, res, res posebna punca.” Ob tem je bila ganjena do solz, besede so bile zanjo kot topel objem. Natašo je spomnil na njun lep začetek, iskrice v očeh, a tudi na nevihto, po kateri sta se težko pobrala. Dodal je, da je vse še odprto, da si lahko še data priložnost. Tudi nje so se besede dotaknile in navdale s pozitivno energijo, pa tudi upanjem.

icon-expand Sonja je povedala, da razume Mitjevo odločitev. FOTO: POP TV

Nato sta bili na vrsti kandidatki. Nataša je Mitju povedala, da so bili vsi trenutki, ki sta jih preživela skupaj, neponovljivi in posebni. Sonja je pohvalila njegovo marljivost, spoštljiv odnos do vsakogar. In napočil je trenutek resnice. Mitja je začel: “Sonči, sem se odločil, da greš ti domov.” Kandidatka je povedala, da ga razume in je vesela za Natašo. Sonja: “To, kar sta vidva imela na začetku, midva nisva. In vaju podpiram. Res.” A je nato povedal Nataši, da nista razčistila stvari po nevihti, ki sta jo imela: “Tako da sem se odločil, da greš tudi ti domov.” Nataša: “Pravi moški me ne bi zavrnil, zato ker bi bil zadovoljen z mano.” Sonji se je sicer zdelo, da Nataša ni pokazala svojih pravih čustev. Mitja je bil zmeden, ni vedel, ali čuti olajšanje ali napetost. Mitja: “Upam, da sem se prav odločil in upam, da mi ne bo žal.” Sonja je bila vesela, ker je zmagala, saj je dobila enkratnega prijatelja, obenem pa pokazala, da je "najbolj sončna oseba na Zemlji".

icon-expand Nakar je Nataša izvedela, da gre domov tudi ona. FOTO: POP TV

Metka in Denis sta se odločila zmenek nadaljevati v dvoje. Junakinja je povedala, da se z Matejem ni ujela, ker ob sebi potrebuje bolj energičnega moškega, ki bi jo peljal okoli sveta. Denis ji je bil všeč, ni pa se še zaljubila. Kandidat je nato zanjo pogledal v karte in ugotovil, da je pod pritiskom in da jo čaka novo rojstvo otroka ali česa drugega. Metka: “V redu, si bom šla še po eno mačko.” Ko sta našla pismo, v katerem jima je Tanja Postružnik Koren ponudila možnost, da prenočita, sta se odločila, da jo bosta sprejela. Metka: “Lepo se boš moral obnašati.” Denis: “To se vedno trudim po najboljših močeh.”

icon-expand Denis je bil takoj za, da z Metko prenočita. FOTO: POP TV

Tudi Mateju in Mihaeli se ni mudilo domov. Mihaela je kandidatu namenila kompliment, češ da se najboljše stvari prihranijo za konec. Všeč ji je bilo to, da Matej kuha za svoje otroke. Mihaela: “Se mi zdi zelo pozoren oče in mislim, da bi nekaj takega tudi jaz hotela imeti v življenju.” Matej jo je nato presenetil z uhani, ki so ji bili zelo všeč, a je dodala: “Upam, da ne bo pretiraval s tem. Ker preveč pa ne maram.” Nato sta drug drugemu priznala, da sta si všeč, ob čemer je Matej ostal brez besed. Tudi onadva sta dobila pismo s ponudbo za nočitev in Matej je odločitev kavalirsko prepustil Mihaeli. Junakinja ga je res povabila, Matej pa je napovedal, da bosta ponoči raziskovala tetovaže.

icon-expand Mihaela in Matej sta ugotavljala, da sta drug drugemu všeč. FOTO: POP TV

Sonja je imela za seboj prečudovito izkušnjo, ki pa je bila tudi turbulentna. Nataša je premišljevala, da je bil Mitja morda zmeden in ni vedel, kaj bi naredil, zato je sprejel odločitev, ki je bila najbolj poštena do obeh. Nataša je še povedala, da gre naprej in je njena želja najti sanjskega moškega. Sonja pa je še dodala: “Morda iščem moškega, ki je podoben Mitju. Morda bom prihodnje leto tudi sama iskala najboljšo Ljubezen po domače.”

icon-expand Nataši se je mudilo domov, Sonji pa prav nič. FOTO: POP TV

