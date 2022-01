Mitja je še vedno samski: Ljubezen ne pade z neba

Romantično popotovanje Mitje Rusa v Ljubezni po domače je bilo sila dramatično. Junak podeželja je krmaril med dvema ognjevitima in borbenima ženskama, zaradi katerih je bilo ves čas napeto. Sprva je bilo videti, da se je njegovo srce že odločilo za Natašo Masten , a si je na koncu premislil, jo poslal domov v paketu s Sonjo Plešnar , nato pa znova presenetil in na izlet povabil slednjo.

Med snemanjem zadnje oddaje so ga še zadnjič presenetile vse tri njegove kandidatke. Na vprašanje, ali se je takrat psihično pripravljal na vnovičen izbruh, eksplozijo ali nevihto, Mitja odgovori: "Kandidatke me na zadnjem snemanju niso kaj dosti presenetile, ker sem bil z vsemi v prijateljskih odnosih, in tudi Nataša je vedela, da sem šel na izlet s Sonjo, pa čeprav sem zaradi tega pri njej izpadel neinteligentno."

Nataša je na snemanju taiste oddaje tudi povedala, da je bila vanj zaljubljena, a so se njena čustva do njega kasneje ohladila. Ali so ga njene besede presenetile, morda tudi zabolele? Mitja: "Nataša sama ve, kako je šlo na snemanju in med nama, zato naj se ne spreneveda oz. domišlja. Tako da me ni nič presenetilo in niti najmanj zabolelo, ne bi pa pral umazanega perila v javnosti."

Komentatorji iz Ljubezni po domače na kavču so med drugim povedali, da v resnici sploh ni pripravljen na resno zvezo. Mitja odgovarja: “V oddajo sem šel malo za hec in več zares, a se z mojimi kandidatkami enostavno nisem videl na skupni poti skozi življenje. Sem pa z dvema ostal v dobrih prijateljskih odnosih.” A v času od konca snemanja Ljubezni po domače še ni spoznal tiste prave. Mitja: "Za zdaj sem še vedno samski, ker ljubezen ne pade kar z neba."