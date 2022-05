Mitja ob Manuelinem prihodu zardel, nato pa napovedal poroko

Mitja Rus je bil presenečen, ko je v sobo vstopila Manuela Fittkau, po prvotni zadregi pa je že omenil poroko. Irena Drozg in Nataša Masten pa sta se jezili, ko je Drago Kosmač prišel k Tatjani.

Mitjo Rusa je s svojim prihodom presenetila kandidatka Jureta Strune Manuela Fittkau. Na uho ji je namreč prišlo, da se zanima zanjo in da bi jo rad spoznal. Sonja Plešnar je opazila, da je Mitja ob tem zardel. Ko jo je imenoval Emanuela in ga je popravila, se je opravičil: “Na poročnem listu bo prav pisalo.” Povedal ji je, da jo je bilo lepo videti in spoznati, kasneje pa jo je povabil še na skok s padalom. Mitja: “Namesto Jureta.” Manuela je povedala, da jo je končna odločitev Jureta Strune presenetila, Nataša Masten pa je menila, da čustva med njim in Patricijo niso pristna.

icon-expand Manuela je presenetila Mitjo. FOTO: POP TV

Janez Rebernik je ob spremljanju romantičnih izletov dobil idejo, da bi tudi sam kam peljal Dorotejo Knehtl in Alenko Brezovšek. Janez: “Imata kakšno željo?” Alenka: “Jaz bi šla na Jamajko.” Doroteja: “Jaz pa v Dubaj.” Janez: “Kako sta vidve skromni.” Ko je opazoval Lovra in Mijo Rovtar, je sklenil, da ni za ljubezen nikoli prepozno. Janez: “Veš, koliko še imam časa? Veš, kolikokrat se bom še jaz zaljubil do njegovih let?” Alenka je ocenila, da okoli 200-krat, Janez pa se je strinjal.

icon-expand Janez bi na izlet peljal Alenko in Dorotejo. FOTO: POP TV

Nataša je bila vesela za Mojco, ko je ta izjavila, da ima za seboj naporno noč. Nataša: “Uspelo ji je. Mojca je prišla na svoj račun, končno.” Julijana Štilec pa je imela občutek, da ponoči med njo in Dragom ni bilo akcije. Ireni se je zdelo, da se Mojca preveč trudi in da Dragu ne ustreza komandiranje. Irena: “Bi želel biti moški, da je on glavni pri hiši.” Kasneje se je razjezila, češ da bi moral zagrabiti Mojco, kajti boljše ne bo dobil. Irena: “Drago, Drago, ti se bojiš žensk.” Povsem razočarane so bile, ko je Drago obiskal Tatjano. Irena: “In zdaj je izgubil obe.” Nataša: “Nimamo se več kaj pogovarjati.” Julijana je bila bolj razumevajoča, zdelo se ji je, da Tatjana morda ni tako ukazovalna.

icon-expand Drago je razočaral Ireno in Natašo. FOTO: POP TV