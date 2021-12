Mitja se je ogrel za Sonjo, poslovila sta se Matej in lepi profesor Alen

Mitja Rus je Sonjo odpeljal na romantični izlet, kjer se je v njem nekaj premaknilo. Uživat sta se po srečanju s hčerko Aleksandro odpravila tudi Miroslav Košir in Julijana. Mihaela Krajnc je izločila Mateja, od Metke pa se je poslovil Alen.

Sonja se je po slovesu od Mitje Rusa vrnila domov. Njena mama Milena jo je pohvalila kot izredno dobro žensko: “Ne znam si predstavljati, da bi bila brez nje.” Bila je prepričana, da bo v bitki za Mitjevo srce ostala do konca. Sonja je pohvalila junaka podeželja, povedala pa je tudi, da se niso nič kregali, da pa se je odločil, da bo svojo pot nadaljeval sam. Sonja: “Zato ker sva mu požrli vse živce.”

icon-expand Sonja in njena mama Milena FOTO: POP TV

Mitja pa je doma razmišljal in razmišljal: “V življenju je na koncu pomembno sonce. Nekaj, kar mi pogreje dušo. In Sonči je tista, ki mi nariše nasmeh na obraz, in mislim, da je čas, da ga tudi jaz njej.” In je pozvonil na njenih vratih. Sonja je bila presenečena: “Kot da bi zadela tombolo za 100 milijonov.” Njena mama je opazila, da ima Mitja solzne oči, on pa je ugotovil, od kod Sonjina energija: “Sta dve pravi duši.” Nato je pohvalil Sonjo, ker je skrbela za pozitivno vzdušje, in jo povabil na izlet. Z veseljem je sprejela vabilo in šla pakirat.

icon-expand Sonja je ostala brez besed, kar se zgodi zelo redko. FOTO: POP TV

Gospodar Janez je pozorno opazoval tri snubce svoje hčerke Mihaele. Dva sta delala, tretji pa je sedel in nadzoroval delo. Mihaela je želela njegov nasvet, koga naj izloči, a je bil Janez prepričan, da se bo že prav odločila. Kasneje je na sprehod povabila Mateja in mu dala deset sekund, da si izmisli vic zanjo. Obljubil ji je namreč, da jo bo nasmejal, kar ji je v življenju zelo pomembno. Mihaela: “Je big boy malo zatrokiral pa nič več ni bilo ven iz njega.” Matej se je izgovoril, da jo je zmedel njen resni pogled. Mihaela ga je pohvalila za zajtrk, nato pa dodala, da bo moral iti domov. Matej je napovedal, da bo nadaljeval v svojem počasnem ritmu, kajto na Mihaelini kmetiji se vse odvija prehitro. Junakinji podeželja je bilo žal, saj bi lahko iz njega izvlekla še veliko več, a je v njenem srcu prostor le za enega moškega.

icon-expand Mihaela se je poslovila od Mateja. FOTO: POP TV

Metka Krajnc in Alen sta prišla z zmenka z roko v roki. Denis je poleg tega opazil, da ima Metka nad prsmi narisan srček, Alen pa ostanke šminke na ustnicah. Povedal je, da je nekaj takega pričakoval, a je deloval precej ljubosumno. Metka: “Upam, da v prihodnje ne bo več pokazal ljubosumja, ker tega ne maram.”

icon-expand Metka in Alen sta preizkušala Denisa in Petra. FOTO: POP TV

Miroslav Košir je Julijano predstavil hčerki Aleksandri. Aleksandra: “Ko sem slišala, da se je oče prijavil v oddajo, mi je bilo sprva malo težko, sem bila proti. Po drugi strani pa sem si mislila, da če je to njegova želja, zakaj pa ne.” In ga je podprla. Julijani je takoj namenila kompliment: “Zelo luštna gospa ste.” Sprva se ji je zdela zadržana, a je hitro ugotovila, da je zelo topla, zgovorna, odprta in zelo prijetna gospa. Ko je izvedela za neformalno poroko, pa ni vedela, ali se šalita, a je Julijani takoj izrekla dobrodošlico v ekipi. Nakar je še vprašala, če se bo preselila k očetu. Julijana: “Če bo to, sem rekla, še ena hčerka več. Štiri imam že.” In sta se objeli. Miroslav je pohvalil tudi ostale kandidatke, ki so bile, kot je povedal, tako imenitne in luštne, da so se imeli super. Aleksandra je opazila: “Gledata se tako skrivnostno, kot da imata kaj za bregom. Pa tudi občutek sem dobila, kot da se že zelo dolgo poznata. Jaz mislim, da je vesolje naredilo svoje, da sta se našla prava človeka.”

icon-expand Objem, ki je ogrel tri srca. FOTO: POP TV

Mitja in Sonja sta prispela v rajski vrt. Izbranka je povedala, da jo je Mitja vedno zelo lepo presenetil: “Komaj čakam, kaj se bo še zgodilo.“ V zahvalo ga je zmasirala, on pa je bil vesel, da je samo z njo in ne s tremi dekleti naenkrat. Pričakoval pa je lepo prijateljsko druženje. Mitja: “Čeprav z njo se je težko odpočiti, zna pa nasmejati. Zmeraj.” Sonja je prav tako povedala, da bosta samo prijatelja, a dodala: “Ampak kdo ve?”

icon-expand Mitja in Sonja v rajskem vrtu. FOTO: POP TV

Tudi Miroslav in Julijana sta prispela v toplice. Izvedeli smo, da še nikoli ni bila nikjer. Julijana: “V zadnjem tednu so se dogajala sama presenečenja in veliko lepih stvari. Ostajam brez besed.” Bila je srečna, saj se ji je izpolnila marsikatera želja. Nazdravila sta s šampanjcem, Miroslav pa se je raznežil, ko je Julijana pohvalila njegovo hčerko in to, da jo je objela. Bil je prepričan, da se bosta lepo razumeli, saj sta obe zelo iskreni. Miroslav je še dodal: “Od tega oddiha pričakujem samo ljubezen, pa še enkrat ljubezen, pa še mnogo ljubezni.”

icon-expand Na ljubezen! FOTO: POP TV

Metka in Alen sta še naprej dražila Denisa. Alen je hranil Metko, jo objemal in se stiskal k njej. Dražil ga je tudi z vprašanjem, na katerem zmenku ji je bilo bolj všeč. Metka: “Je Alen tak pravi lisjak, ki zna žensko lepo obrniti z besedami, s pogledom, verjetno še s čem.” Ko ji je pritisnil poljub, je Denis začel pogledovati proti stropu in zardevati. Ponavljal je, da ni ljubosumen, in da bo na koncu Metka tista, ki bo sprejela končno odločitev. Na njegovo in Petrovo presenečenje je nato Alen naznanil, da jih zapušča, ker je prišel z zamudo: “In sem ugotovil, da so se stvari že malo razvile med vami.” Razkril je še, da sta se z Metko dogovorila, da ju bosta izzivala. Zdelo se je, da se je Denisu in Petru od srca odvalila skala, Metka pa se je zahvalila Alenu, ker ji je pomagal pri odločitvi.

icon-expand Ko je Alen naznanil svoj odhod, sta se konkurentoma v trenutku razvedrila obraza. FOTO: POP TV

Sonja je med razvajanjem zaupala Mitju, da se je ločila že zelo dolgo nazaj in je že čisto pozabila, da je bila poročena. Na Mitjevo vprašanje, kako je z njenim intimnim življenjem, je odgovorila: “Rada sem poredna in rada imam poredne misli, ampak ne spuščam nobenega do sebe. Moja ključavnica je zaklenjena, pa spodaj so že pajčevine, ampak se da vmes, tako da ni problema.” Kar pomeni, da jo lahko odklene pravi moški. Mitja je začel pritiskati na gumbe, da bi odklenil omenjeno ključavnico, a mu nekako ni uspevalo. Sonja: “Trenutno sva izredno dobra prijatelja. To kar bo sledilo, je lahko samo še nadgradnja.”

icon-expand Sonja je povedala, da lahko njeno ključavnico odklene le pravi moški. FOTO: POP TV

