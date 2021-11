Mitja se je poslovil od Vesne, ob tem pa s težavo zadrževal solze

Vesna je med prvim izločanjem olajšala delo Mitju Rusu in izrazila željo po odhodu domov. Junak podeželja je naval čustev poskušal ublažiti s strogostjo in napovedjo prihajajočega vojaškega režima. Metkin Matej je naredil prvi korak k temu, da bi prestopil med Mihaeline snubce, a za njeno srce se odvija težek boj.

Nataša je po sporu z Mitjo Rusom povedala, da ima za seboj težko noč in da je slabo spala. Nataša: “V tej hiši se zelo slabo počutim, nezaželeno, in zato sem se odločila, da zapustim hišo.” Ko pa se je s kovčkom namenila proti svojemu avtomobilu, je za njo pritekel Mitja. Skupaj sta ugotavljala, da bi prvi nevihti zagotovo sledile še ostale, a je bilo junaku kljub temu težko pri srcu. Bil je razdvojen, na koncu pa je predlagal, da poskusita znova. Nataša je bila zaradi njegovega spremenljivega vedenja zmedena, a se je odločila: “Lahko poskusiva, ampak naj se kaj takega ne ponovi več.” Mitja se je še opravičil, da ona ni edino žrtveno jagnje in da ima opravka s tremi kandidatkami. Objela sta se in vrnila v hišo. Vsako oddajo Ljubezen po domače si lahko že teden prej ogledate na VOYO.

icon-expand Mitja je prepričal Natašo, da je ostala. FOTO: POP TV

Tudi Mihaelin Bojan je imel za seboj razburljivo noč, saj so ga zbudili, češ da bo krava imela telička. Ker mu je uspelo narediti nalogo, mu je Mihaela na čelo narisala srček, ki ga ni hotel zbrisati. Drug Mihaelin snubec, Matej, je bil medtem na ljubezenski misiji, saj je pripravljal presenečenje zanjo, medtem pa je njega presenetil konkurent Uroš, ki je iskal junakinjo. Matej: “Uroš še sebe ni našel, kako bi šele Mihaelo.” Metkini kandidati so svojo junakinjo zjutraj ovili v cigaretni dim, ko jih je nagnala na delo, pa se je Matej opravičil: “Kava deluje malo odvajalno, zato bom jaz malo kasneje prišel.” Metka: “Prideš pa? Da ne boš kakšnega stola našel, tako kot včeraj.” Po tem, ko sta se Denis in Peter pridno lotila beljenja hleva, je res šel po omenjeni ‘pripomoček’, sedel in se razglasil za nadzornika.

icon-expand Bojana so si malce privoščili, ker je prišel kasneje. FOTO: POP TV

Sonja in Vesna sta začudeno ugotavljali, da sta Mitja in Nataša spet skupaj. Sonja je menila, da si Mitja takega odnosa ne zasluži, saj zanje naredi prav vse, one pa ga spravljajo ob živce. Sonja: “To je zame dvoličnost ... Če je hotela res oditi, to pomeni, da njena čustva do Mitje niso bila pristna, da je bilo vse zaigrano.” Nataša je začutila njuno negativno energijo, a se ni ozirala na to. Vesna je njeno vrnitev primerjala s turškimi serijami, ki pa niso nič v primerjavi z dogajanjem v Mitjevi hiši. Tudi junak podeželja je opazil, da Sonja in Vesna nista bili najbolj navdušeni, a jima ni preostalo drugega, kot da se prilagodita.

icon-expand Vesna pravi, da niso turške serije nič v primerjavi z dogajanjem v Ribnici. FOTO: POP TV

Uroš je na pašniku očital Mihaeli, da jo je iskal povsod, a je ni našel. Uroš: “Skrbelo me je zate ... Lahko bi vsaj povedala, da si šla na zmenek.” Junakinja se je strinjala, ko pa je začel naštevati lepote kmetije, okoliških gora in tudi oblakov, se je poslovila. Uroš: “A mi boš vsaj enenga ljubčka dala?” Mihaela: “Pred kravami se pa ne bom ‘kušvala’. Grem.” Metkini snubci so se medtem pogovarjali o prihodu profesorja matematike, Alena. Denis se ni počutil ogroženega, je pa Matej sumil, da bo morda Metka izločila njega. Svojima konkurentoma je naznanil, da bo morda prestopil k Mihaeli, kar je Denis komentiral: “Če sebi nisi zvest, ne moreš biti niti drugi osebi.”

icon-expand Uroš je ostal brez poljuba. FOTO: POP TV

Medtem ko je Mitja pripravljal vse za piknik, sta se sporekli Sonja in Nataša. Sonja: “Ne boš mi ukazovala, ne bom pustila, da hodiš po meni ... S tabo se jaz ne mislim ukvarjati, ker si poceni ženska.” Pojasnila je, da je Nataša želela v hiši vzpostaviti svoja pravila in da je razvajena. Sonja: “Ubogi MItja, da te lahko prenaša.” Nataša pa je imela podobno mnenje o svoji konkurentki, češ da ona želi vzpostaviti svoja pravila, ki niso normalna ali človeška. Mitju je povedala, da bo moral v hiši vzpostaviti red.

icon-expand Nataša med prerekanjem s Sonjo. FOTO: POP TV

Metkin Matej se je ponudil, da bi Mihaeli pomagal nesti drva, nato pa je aktiviral svoj smisel za humor, začel pripovedovati vice in pozabil na drva. Mihaela jih je zato vzela in delo dokončala sama. Kasneje se je ustavila pri svojem Mateju, ki ji je prirasel k srcu, saj lepo sodeluje z njenim očetom in babico. Povedala mu je, da je 'v redu pubec', kaj več pa mu ni želela izdati. Kandidat ji je izročil lepo darilo, s katerim je zadel žebljico na glavico, zato je obljubila, da se mu bo oddolžila z lepim zmenkom. Za začetek ga je toplo objela, poljubčka pa ni dobil.

icon-expand Matej se je osredotočil na Mihaelo, aktiviral je smisel za humor. FOTO: POP TV

Sonja se je zelo lepo uredila in si prisvojila Mitjo, ki je izjavil, da je osvojila polovico njegovega srca. Mitju so se na pikniku pridružili prijatelji in junak podeželja je bil zelo vesel moške energije. Stanetu se je izpovedal: “Če ne doživiš, ne veš. Jaz sem mislil, da bo to vse lažje ... Danes bom po mizi udaril.” Stane je povedal, da si ne bi želel biti na njegovem mestu. Zaželel mu je vso srečo. Ko je drug prijatelj Bojan spraševal Sonjo, češ zakaj jo zebe in ali je Mitja nič ne greje ponoči, je ona naravnost odgovorila: “On ima drugačno družbo ponoči.” Bojan se je javil, da bi jo pogrel on, a je to storila kar sama. Poskrbela je za presenečenje in jim zapela pesem, kar pa Nataši ni bilo niti malo všeč.

icon-expand Sonja, oborožena na piknik. FOTO: POP TV

Metka in Mihaela sta zbrali vse svoje kandidate, da bi jim prebrali sporočilo Tanje Postružnik Koren: “Pravijo da je ljubezen vojna. Prišel je čas, da se fantje dokažete svojim puncam v bitki. Zmagovalci boste bližje srcu zaželjene, poraženci pa se bodo hitro znašli na izločanju.” Fantje so se v mislih že pripravljali na boj, pred tem pa so se šli ogret.

icon-expand V prihodnji oddaji Ljubezen po domače se bo odvila bitka za obstanek. FOTO: POP TV

Mitja je svoje dame zbral, da bi eno izmed njih poslal domov. Povedal jim je, da so zlate, včasih pa tudi malo naporne, česar ni vajen. Natašo je pohvalil, češ da je lepa od stopal do zob in uhanov: “Človek bi se vprašal, kaj ni lepega na tebi.” Sonjo je pohvalil kot pridno žensko s svojstvenim karakterjem in dodal, da ga je najbolj nasmejala. Vesni je povedal, da sta si najbolj podobna, zahvalil se ji je, ker je pomagala balansirati v norišnici. Nakar je slednja priznala, da se ne počuti več dobro v njegovi hiši in da želi iti domov. Obema je bilo ob slovesu težko in jima je šlo na jok. Mitja je malce jezen, malce pa žalosten napovedal, da bo odslej on šef v hiši in da Natašo in Sonjo čaka vojaški režim.

icon-expand Slovo FOTO: POP TV

