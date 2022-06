Mojca: Drago je prvi moški, ki me je zavrnil

Mojca Šumnik se je v Ljubezen po domače prijavila zaradi Draga Kosmača, ki ji je bil resnično všeč. A se je v nadaljevanju to spremenilo in vsak je ubral svojo pot. Lepa, zabavna in energična Korošica je po koncu snemanja že padla v oči drugemu kavalirju.

Mojca Šumnik je šele na snemanju zadnje oddaje Ljubezen po domače izvedela, da je Drago Kosmač z obiskom presenetil Tatjano Puhič, ob tem ni skrivala presenečenja. Mojca: “Logično, da mi ni bilo vseeno, saj je Drago prvi moški, ki me je zavrnil.” In v smehu doda: “Vse je enkrat prvič, kajne? Bila sem užaljena, ampak jaz sem že ves čas vedela, da je ona njemu bolj simpatična, ker se mi zdi, da glede na to, da je on bil vojak, ti imajo radi, da se jim ženske bolj podredijo. Če hočeš kaj po svoje, je to že preveč.” Takrat je tudi povedala, da je zgodba zanjo zaključena in tako je tudi bilo. Mojca: “Ko je bilo konec vsega, sem šla kar domov. Za mene je ta zgodba res končana, če mu je Tatjana bolj všeč.” Ko ji zaupamo, da Dragov obisk njene konkurentke ni zrasel na njenem zeljniku, odločno odgovori: "Če si ti karakter, bi rekel ne. Tako jaz mislim.”

icon-expand Mojca in Drago sta ubrala vsak svojo pot. FOTO: POP TV

Mojca tako nadaljuje svojo življenjsko pot brez Draga, a je lepa, zabavna in energična Korošica hitro padla v oči drugemu kavalirju. Mojca: “Ja, bom rekla, da ja. Ampak je tudi še v povojih.” Neznani gospod jo je videl v Ljubezni po domače, zbral je pogum in jo kontaktiral. Mojca: “Napisal mi je, če bi bila za kavo. In sem najprej pogledala, od kod je, ker se ne morem voziti tako daleč, ker cele dneve delam. Jaz sem negovalka na domu in dejansko zjutraj ob šestih začnem, ker me potrebujejo zjutraj, opoldan in zvečer. Ampak sem popoldne malo prosta in zvečer končam ob pol devetih. In to je vsak dan, ob sobotah, nedeljah in praznikih. To je delo z ljudmi, vsi me imajo radi. Jaz sem vesela, da je tako. Drugače pa se mi zdi, da sem našla enega takega deloholika, kot sem jaz.” A tokrat se bo romantična zgodba odvila v miru in bolj počasi. Mojca: “Bom pustila času čas, ne bom se prenaglila.”

icon-expand Mojca je že padla v oči drugemu kavalirju. FOTO: POP TV