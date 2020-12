Mojca napoveduje: Janez in Sabina ne bosta ostala skupaj

Mojca Lubej je že med snemanjem Ljubezni po domače pogledala v karte, ki pa parčku iz Ljubezni po domače niso napovedale skupne prihodnosti, kar jo je razžalostilo. Sama čaka na moškega, ob katerem bo čutila metuljčke – in to zagotovo ne bo Janez.

Bitka za srce Janeza Marna se je končala malce drugače kot ostale ljubezenske zgodbe v letošnji sezoni Ljubezni po domače. Sabina Mlakar je ostalima snubkama, Danici Sentič in Mojci Lubej, kar sama sporočila, da je junak podeželja osvojen že od prvega snemalnega dne. Danica je takrat izjavila, da se ji je Mojca zdela žalostna, saj je dobila občutek, da ji je bil Janez všeč. Pa je imela prav? Mojca: “Janez je zelo v redu fant. Midva sva se ogromno pogovarjala in se nekako prijateljsko navezala drug na drugega. Karakterno pa sva si zelo različna, prav tako tudi po načinu doživljanja sveta, zato bi težko živela skupaj z njim. Je pa dober prijatelj, pošten, rad posluša, je kavalir in bi za dobre odnose dal vse na svetu. In za to, da končno najde nekoga. Žalostna sem bila, ker sem vedela, da zveza s Sabino ne bo obstala, in mi ni bilo vseeno zanj, saj mi je v teh nekaj dneh povedal marsikaj ... Janeza imam rada kot prijatelja, da bi bilo kaj več, si ne morem predstavljati, a bom vedno ob njem, ko me bo potreboval. Je pa to tipičen primer tega, ko nekdo ‘rine v nekaj’, in ti veš, da ni v redu, pa tega ne moreš preprečiti, tako da moraš zadevo samo pustiti in počakati, da stvar dozori.” Mojca je namreč že med snemanjem pogledala v karte, ki so pokazale, da Sabina in Janez ne bosta ostala skupaj.

icon-expand Danica je imela občutek, da je Mojca žalostna. FOTO: POP TV

Mojca je po slovesu od Janeza povedala, da bo po tem, ko je v oddaji pridobila samozavest, svoje srce spet odprla ljubezni, a je še vedno samska. Mojca: “Ampak imam odprto srce. Je pa problem v tem, da sem v življenju doživela že marsikaj in sem zelo previdna pri iskanju partnerja. Pri meni je zelo pomemben prvi vtis in tisto čutenje ‘metuljčkov’. Če tega ni, je vez prijateljska in ne more priti do nečesa resnega. Eni recimo pravijo: “Pa saj ti lahko kasneje postane všeč.” Ja, to je res. Ampak problem je v tem, da se lahko zveza, če na začetku ni nekih čustev, potem razvije samo v neko dobro prijateljstvo. Ni pa rečeno, da v tem trenutku ne čutim metuljčkov do nikogar.” (smeh)

icon-expand Brez metuljčkov ni ljubezni, pravi Mojca. FOTO: POP TV

Kar nekaj sodelujočih v oddaji je potožilo, da so časi nenaklonjeni spoznavanju in ljubezni, zato smo jo za konec povprašali, kdaj bo spet vse bolj kot ne po starem. Mojca: "Hm, jaz ne bi rekla tako. Moja hči si je našla fanta, s katerim sedaj živi, ravno med pandemijo. Tudi jaz veliko ljudi spoznavam ravno sedaj, tako da tega nisem občutila. Okoli mene je še preveč ljudi. (smeh) Mislim, da je tukaj samo vprašanje, kako se ljudje znajdejo. Je pa olajšanje to, da imamo internet in smo lahko vsaj na tem nivoju povezani ... Kdaj se bo pandemija končala, ne morem reči, ker se s tem nisem ukvarjala, imam pa občutek, da bo naslednje leto malo bolj naklonjeno in prijazno do vseh nas, tudi na področju sklepanja stikov. Ljudem pa vi rekla samo to, naj malo prilagodijo življenjski stil–ne glede na situacijo–in naj postanejo fleksibilnejši ter se prilagodijo temu, kar imajo na razpolago ta trenutek. In seveda razmišljajo s svojo glavo."