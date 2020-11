Mojca o domnevno vroči noči: Z Janezom sva se samo smejala, nič drugega

Mojco Lubej smo spoznali že v eni prejšnjih sezon Ljubezni po domače . Takrat se je borila za srce Mihaela Kasaša , a je junak podeželja ni povabil na svojo kmetijo. Prišla pa je na kmetijo Janeza Marna , o katerem je ustvarila lepo mnenje. Mojca: “ Janez je zelo v redu človek, je preprost in pošten. ” A ker je nepričakovano vstopila v bitko za njegovo srce, so bila njegova dekleta kar malce ljubosumna, predvsem Sabina je presenetila s svojimi izjavami. Mojco je primerjala z bagrom, ko je Janeza želela odpeljati na pogovor na štiri oči, pa je zahtevala, da mora njih vprašati za dovoljenje. A Mojca ji tega ne zameri: “ Sabina je tudi zelo v redu ženska. Ne vem, če je bila res ljubosumna, lahko, da je ljubosumnost samo igrala. (smeh) Glede na to, da načeloma sprejmem človeka takega, kot je, na njeno obnašanje dejansko nisem polagala nobene pozornosti. Jaz vse to jemljem kot šov in prav je tako. S Sabino sva v zasebnem življenju prijateljici in komaj čakam, da se zopet vidiva. Tudi z Danico ohranjam stike. Z ostalimi se slišim občasno. Upam, da nam bo okoli novega leta dano, da se vse tri srečamo. Morda pa cela ekipa, kaj veš? ”

Dokaz, da Sabini prav nič ne zameri, lahko najdete tudi na njenem Facebook profilu, kjer je ob svojem imenu v oklepaju zapisala ‘Bageristka’. Mojca v smehu: “ To je maslo moje hčerke. Ko smo z njo in našim skupnim prijateljem gledali moje prvo pojavljanje v oddaji, smo dobesedno jokali od smeha in ona je v šali predlagala, naj si na Facebook naložim fotografijo bagra in napišem vzdevek Bageristka. Danes je prišlo do realizacije le-tega in že ves dan se z raznoraznimi ljudmi smejim na to temo. Življenje je lepo, samo treba si ga je narediti lepega. Pa ni pomembno, kaj se okoli tebe dogaja. ”

In prvo noč na Janezovi kmetiji je bilo po Sabininih besedah dogajanje precej pestro. Izjavila je namreč, da je slišala glasne zvoke iz spalnice, zato je zjutraj šla preverit, če je postelja še cela. Danica je povedala, da sta bila intimna, tudi komentatorjem na kavču se je zdela sumljivo nasmejana. Zato nas je zanimalo, kaj se je dogajalo tisto noč in kaj sta slišali Sabina in Danica. Mojca: “Sabina krikov iz spalnice ni mogla slišati, ker je v spalnici spala ona. (smeh) Jaz sem spala na kavču v dnevni sobi. Danica je spala s Sabino v sobi, kjer načeloma spi Janez. Kar se tiče komentatorjev na kavču, pa en lep pozdrav Gašperju in Jaki. (smeh) Upam, da ju kdaj spoznam, ker sta zelo, zelo zabavna. Ne vem, kaj določeni ljudje štejejo za intimnost. Janez je res spal tam, kjer sem spala jaz ... Ampak nisva imela nič. Razen tega, da sva se vso noč šalila in se smejala, pa tudi malo bolj resno pogovarjala, se ni zgodilo prav nič posebnega. Nisva seksala, če vas to zanima. (smeh) Sva se pa ogromno pogovarjala, tudi malo globlje debate sva imela, kajti on je to potreboval. In jaz tudi. On živi sam, njegova hiša je precej ven iz vasi in včasih potrebuje nekoga, da se mu izpove. Tukaj pa smo zaradi tega, da si pomagamo. Je tako? Saj smo vsi ljudje. In vsak od nas kdaj pa kdaj potrebuje pogovor ali lepo besedo. Glede na to, da sem jaz med drugim na svetu zaradi tega, da ljudi poslušam in jim pomagam, pa ne vidim v tem nič slabega. Nasmejana sem pa načeloma vedno. Le zakaj bi se grdo držala, če mi je bilo pa na snemanju všeč?”