Monika je bila v ljubezenskem trikotniku prizadeta, a je v sebi našla mir

Monika Svetlin in Peter Benedik sta poskrbela za ene najbolj romantičnoh trenutkov v prvi oddaji Ljubezni po domače . Že ko jo je junak zagledal, je začutil, da bi lahko bila tista prava. Sama mu je zaupala, da jo je med predstavitvijo pritegnila njegova energija, in zadovoljno sta ugotavljala, da so v zvezi obema pomembni iskrenost, prijaznost, spoštovanje in zaupanje. Večerjo sta zaključila z dolgim, toplim objemom, ki se ga bo za vedno spominjala.

Peter je ob vnovičnem snidenju z Moniko priznal, da v njeni bližini izgubi tla pod nogami. Po prvem srečanju sta ohranila stike in se dobila na novem zmenku, na katerem sta se tudi poljubila. Pričakovali bi, da bosta v nadaljevanju svoj odnos samo še poglobila. A je prav na dan, ko je prišla na njegovo kmetijo, v bitko za srce kavboja vstopila Nina Radi. Peter je bil nad novo kandidatko očaran in je nenadoma začel govoriti o odprtih možnostih.

Potem ko se je znašla v ljubezenskem trikotniku, je Monika ostala prizemljena in iskrena v svojih čustvih. Prav tako iskreno pove: "Ko se je Peter začel držati nazaj in najino kemično povezavo nekoliko zreduciral, sem se najprej počutila prizadeto in zmedeno, saj nisem vedela, kaj se dogaja. Občutki so bili intenzivni, ker sem čutila močno energijo med nama, hkrati pa nisem razumela, zakaj se je začel umikati. Kmalu sem začutila, da se je situacija spremenila, in takrat sem se tudi sama začela umikati ter skušala usmeriti energijo vase."

Pravi, da je počasi začela čutiti mir in večjo jasnost. Monika: "Zavedanje, da mi je bil Peter poslan kot lekcija, mi je pomagalo sprejeti situacijo takšno, kot je. Naučila sem se, da vsak odnos prinaša določene uvide in priložnosti za rast, tudi če so v njem prisotni zmeda ali nepričakovani obrati. Ni bilo občutka krivde ali manipulacije, preprosto sem čutila, da energija med nama obstaja, a jo je on usmeril po svoje."