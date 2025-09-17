Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef! Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Ljubezen po domače

Monika je bila v ljubezenskem trikotniku prizadeta, a je v sebi našla mir

Velenje, 17. 09. 2025 10.01 | Posodobljeno pred 9 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
Su.S.
Komentarji
1

Monika Svetlin je svojo zgodbo s Petrom Benedikom začela nadvse romantično, nakar se je znašla v ljubezenskem trikotniku. Razkriva, kako je v nezavidljivi situaciji ohranila notranji mir ter jasnost in do katerih spoznanj je prišla.

Monika Svetlin in Peter Benedik sta poskrbela za ene najbolj romantičnoh trenutkov v prvi oddaji Ljubezni po domače. Že ko jo je junak zagledal, je začutil, da bi lahko bila tista prava. Sama mu je zaupala, da jo je med predstavitvijo pritegnila njegova energija, in zadovoljno sta ugotavljala, da so v zvezi obema pomembni iskrenost, prijaznost, spoštovanje in zaupanje. Večerjo sta zaključila z dolgim, toplim objemom, ki se ga bo za vedno spominjala.

Monika Svetlin
Monika Svetlin FOTO: POP TV

Peter je ob vnovičnem snidenju z Moniko priznal, da v njeni bližini izgubi tla pod nogami. Po prvem srečanju sta ohranila stike in se dobila na novem zmenku, na katerem sta se tudi poljubila. Pričakovali bi, da bosta v nadaljevanju svoj odnos samo še poglobila. A je prav na dan, ko je prišla na njegovo kmetijo, v bitko za srce kavboja vstopila Nina Radi. Peter je bil nad novo kandidatko očaran in je nenadoma začel govoriti o odprtih možnostih.

Potem ko se je znašla v ljubezenskem trikotniku, je Monika ostala prizemljena in iskrena v svojih čustvih. Prav tako iskreno pove: "Ko se je Peter začel držati nazaj in najino kemično povezavo nekoliko zreduciral, sem se najprej počutila prizadeto in zmedeno, saj nisem vedela, kaj se dogaja. Občutki so bili intenzivni, ker sem čutila močno energijo med nama, hkrati pa nisem razumela, zakaj se je začel umikati. Kmalu sem začutila, da se je situacija spremenila, in takrat sem se tudi sama začela umikati ter skušala usmeriti energijo vase."

Pravi, da je počasi začela čutiti mir in večjo jasnost. Monika: "Zavedanje, da mi je bil Peter poslan kot lekcija, mi je pomagalo sprejeti situacijo takšno, kot je. Naučila sem se, da vsak odnos prinaša določene uvide in priložnosti za rast, tudi če so v njem prisotni zmeda ali nepričakovani obrati. Ni bilo občutka krivde ali manipulacije, preprosto sem čutila, da energija med nama obstaja, a jo je on usmeril po svoje."

Preberi še Monika o komuniciranju z dušami in angeli: Moj dar ni nekaj strašljivega

Izkušnja pa ji je prinesla še več spoznanj. Monika: "V tem procesu sem se naučila ceniti lastno iskrenost in občutke ter sprejemati, da vsakdo svojo pot prehaja po svoje. Naučila sem se, da je ključno ostati povezana s sabo, z lastnimi vrednotami in notranjim kompasom, tudi kadar situacija ni povsem jasna ali pričakovana. Ta izkušnja me je opomnila, da je vsak odnos, vsak stik, priložnost za učenje in osebno rast, in da je pomembno zaupati lastni intuiciji ter postopoma odkrivati mir in jasnost v sebi."

Kako se bo razpletel ljibezenski klobčič na kmetiji Petra Benedika? Spremljajte Ljubezen po domače od ponedeljka do srede ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.

POP IN
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
ljubezen po domače 2025 monika svetlin
Naslednji članek

Mirko bo razkril podrobnost z zmenka z Natašo

Naslednji članek

Nina je na zmenku s Petrom zadrževala solze: Ne morem preko sebe

SORODNI ČLANKI

Nina je na zmenku s Petrom zadrževala solze: Ne morem preko sebe

Katja ni bila dolgo samska, našla je nekoga posebnega

Katja Pernuš je izstopila iz bitke za srce Petra Benedika

Brane v povsem drugi luči, za njim so težke življenjske preizkušnje

Želel se je postarati z ljubeznijo svojega življenja, a usoda je hotela drugače

Majda Vider: Po moje me je tista masaža pokopala

KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Amor Fati
17. 09. 2025 11.44
-2
Jz bi jo rad najel za eno seanso, da bi en mal videla, kako v resnici zgledajo angeli in da z njimi ni šale, ko ti dovolijo, da jih vidiš.
ODGOVORI
0 2
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256