Monika Košenina je na zmenku z Damjanom Šalamunom doživela pravi šok. Junak podeželja jo je po nekaj začetnih komplimentih na račun njenega vedrega značaja in sproščenosti presenetil s predlogom, da bi jo rad predstavil prijatelju. Monika: " Kar nekaj sekund sem potrebovala, da sem se skoncentrirala in doumela, kaj mi hoče povedati. Na srečo sem hitro zbrala misli in brez večjih izbruhov ali celo napadov suvereno odreagirala. (smeh) Vsaj mislim, da je bilo tako."

Monika po navadi ne govori o svojem ljubezenskem življenju, a nam je zaupala: " V resni zvezi sem bila nazadnje pred štirimi leti. Imela sem eno kratkotrajno zvezo, ampak se žal ni izšlo. Vem, kakšnega fanta iščem, in ne mislim nižati svojih kriterijev. Fantov je ogromno, izbrati tistega pravega za celo življenje in imeti z njim otroke pa dandanes ni mačji kašelj."

Seveda nas je zanimalo, ali je srečala prijatelja, ki ji ga je omenjal Damjan, kajti morebiti bi ji bil še bolj všeč kot on. Monika: "Kaj naj rečem? Glejte oddajo, pa boste videli, kaj še bo. (smeh) Prijavila sem se za Damjana, zato me njegovi prijatelji ne zanimajo. To je lahko tudi izgovor, da se me na lep način ‘znebi’, hkrati pa mu ni vseeno in mi je ponudil neko drugo možnost, kar pri meni absolutno odpade."

Na zmenku je Damjan tudi razkril, da ga srce vleče k Barbari Pastirk. Monike ta podatek ni presenetil, tudi sama je ustvarila lepo mnenje o Barbari. Monika: "V bistvu sva se na mojo pobudo dobili v Velenju na kavi in sem ji rekla, naj gre z mano v šov, da bom imela družbo. Sicer je nisem poznala od prej, ampak sem vedela, da bo za ‘akcijo’, in tako je tudi bilo. (smeh) Imela sem občutek, da je faca in da se bova imeli dobro v šovu, in občutek me ni varal." Za konec pa je še dodala: "Zelo ji privoščim Damjana."