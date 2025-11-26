Monika je odšla z odprtim srcem, v življenju je obrnila nov list

Monika Svetlin in Peter Benedik sta se ujela v prvih sekundah njunega prvega zmenka. Kazalo je, da bosta šla po stopinjah Dejana Ponikvarja in Patricije Salobir, a so vsi upi padli v vodo kmalu zatem, ko je v bitko za njegovo srce vstopila Nina Radi. Monika: "Res je, najin začetek je bil zelo lep. Med nama je stekla sproščena energija, ki je delovala obetavno in pristno. Bila sem odprta za spoznavanje in vesela, da sva se dobro ujela, vse dokler se dinamika ni spremenila ob prihodu Nine." Ko ji je Peter povedal, da je med njima konec, je to znala sprejeti z mirnostjo. Monika: "Že dlje časa veliko delam na sebi. Na osebni rasti, predelovanju vzorcev ter sprejemanju življenja takšnega, kot pride. Zato sem situacijo lahko pogledala širše, brez zamer ali drame. Seveda nisem bila iz kamna. Čustva so bila prisotna. A v tistem trenutku sem izbrala spoštovanje, hvaležnost in zavedanje, da ima vsak svojo pot in svoje izbire. Verjamem, da se ljudje v naših življenjih pojavijo z namenom in da iz vsake zgodbe odnesemo točno tisto, kar potrebujemo."

Bolelo je tudi, ko sta se Peter in Nina, potem ko jo je izbral, dvakrat objela. Morda je kdo pomislil, da bi lahko bil bolj uvideven do Monike in njenih čustev, a je Domžalčanka tudi to sprejela z razumevanjem. Monika: "Seveda sem opazila njuna objema. Bila sta dolga in zelo prisotna, takšna, kot sva jih imela tudi midva na začetku. Zato je v tistem trenutku bilo povsem normalno, da je nekaj zabolelo. A hkrati sem razumela, da takrat ni šlo več zame. Njegova odločitev je bila sprejeta in želela sem mu pustiti, da je iskren v tem, kar čuti. Meni je bilo pomembno, da ostanem dostojanstvena in da spoštujem sebe. Nisem želela zadrževati nekoga, ki je izbral drugo žensko. Če dva človeka začutita močno povezavo, je prav, da si to dovolita. Jaz sem sprejela, da to ni moja zgodba in sem šla naprej z odprtim srcem." Peter in Nina sta se odpravila na Oktoberfest in komentatorji so to, kar naj bi bilo njuno romantično potovanje, opisali kot tragedijo. Z Ninine strani niso opazili nobenih čustev, komentirali so celo, da gre samo za njeno igro. Monika je ustvarila drugačno mnenje: "Moje iskreno mnenje je, da Nina ni igrala. Vedno se mi je zdela pristna, iskrena in zelo jasna v tem, kar čuti in kaj želi. V takšnih situacijah je tudi veliko pritiska, kamere, pričakovanja ljudi, komentarji gledalcev, in ne moreš vedno pokazati vsega, kar se dogaja v tebi. Ona pa je ostala zvesta sebi, mirna, premišljena in spoštljiva. Vsak človek izraža čustva drugače. Nekdo zelo intenzivno, nekdo bolj tiho. To ne pomeni, da ljubezen ni resnična. Jaz sem pri njej videla nežnost in iskreno naklonjenost. Če sta s Petrom začutila povezavo, je to njuna zgodba in prav je, da ju pustimo živeti svojo srečo. Jaz sem odšla z občutkom, da je Peter tam, kjer si želi biti, in to mi je bilo dovolj, da jima iz srca privoščim le najboljše."

Monika Svetlin FOTO: POP TV icon-expand

Z Nino sta zato še vedno v stikih, kar pa ne velja za Petra. Monika: "Z Nino ostajava v zelo lepem odnosu. Oglasiva se druga drugi, si podeliva kaj zabavnega ali novega iz življenja. Z veseljem se bom spet srečala z njo, ko najdeva pravi trenutek. S Petrom pa nisva več v stikih in tudi ne čutim potrebe po tem, da bi bila. On ima svoje življenje, jaz svojega. Najina zgodba se je zaključila tam, kjer se je morala. Spoštljivo in brez zamere. In mislim, da je prav, da vsak nadaljuje svojo pot." Moniko je izkušnja z Ljubeznijo po domače vrgla iz cone udobja: "Hvaležna sem, da sem si dovolila skočiti popolnoma v neznano. Spoznala sem veliko novih ljudi in spletla čudovita prijateljstva, ob tem pa odkrila tudi svojo pogumnejšo plat. Oddaja je ljudem približala del mene, ki ga morda prej niso poznali. Danes vedo, da pojem, igram klavir, rišem in ustvarjam svoje izdelke. To je velik del moje identitete in lepo je, da ga svet lahko vidi. Opazila sem tudi, da me ljudje bolj prepoznavajo, pogosto mi pristopijo z nasmehom in vedno z veseljem poklepetam z njimi. Vse to mi je dalo potrditev, da ko zaupam sebi in stopim iz udobja, se začnejo odpirati nove in zelo lepe poti. Ta izkušnja me je spomnila, da se najlepše stvari zgodijo takrat, ko si dovoliš živeti svojo zgodbo na glas ... Za mano je obdobje, ko sem se počutila razdeljeno in ujeto. Zdaj pa imam občutek, da sem se vrnila k sebi, močnejša, bolj mirna in jasna v tem, kdo sem in kam grem."

