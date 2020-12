Monika je še vedno samska, časi niso naklonjeni spoznavanju

Letošnja sezona Ljubezni po domače je polna presenečenj in preobratov. Tako nam je v spominu ostal zmenek med Damjanom Šalamunom in Moniko Košenina, za katerega se je junak podeželja zelo potrudil, nato pa svoji snubki povedal, da se zanjo zanima njen prijatelj. Monika je bila takrat jasna, češ da se je prijavila zanj in da je njegovi prijatelji ne zanimajo. Takoj po svojem izstopu iz bitke za Damjanovo srce pa je izvedela, da je omenjeni prijatelj nihče drug kot Janez Rebernik. Monika: “V bistvu nisem vedela, da me bo Tanja peljala tja k Reberniku. To sem izvedela tik pred odhodom z Damjanove kmetije, in ker je to šov, in ker sem vajena hitrih sprememb, sem si mislila, da ne morem ničesar zgubiti.”