Ljubezen po domače

Monika je hitro zaključila zgodbo s Petrom: Najlepše šele prihaja

Velenje, 21. 12. 2025 09.25 pred 4 minutami 3 min branja 0

Avtor:
Su.S.
Ljubezen po domače 2025

Monika Svetlin odgovarja na navedbe Nine Radi o upanju, da bi se med njo in Petrom Benedikom vendarle razvilo nekaj več. Trenutno se posveča sebi in ustvarjanju ter napoveduje, da najlepše šele prihaja.

Monika Svetlin je presenetila s svojo mirnostjo, ko se je Petru Benediku in Nini Radi pridružila na snemanju finalne oddaje Ljubezen po domače. Pričakovali bi, da ji bo srce ob Petru vsaj hitreje utripalo, a ni bilo tako. Monika: "Res je, Nini in Petru sem se pridružila na končnem snemanju, vendar je moje srce ostalo mirno in hladno. Iskreno sem se razveselila predvsem ljudi, s katerimi sem se že od začetka lepo ujela in z njimi ohranila pristen stik. Do Petra sem ostala zadržana in se mu tudi nekoliko izogibala. Raje sem čas preživljala s preostalo ekipo in organizatorji na gradu, kjer sem se počutila sproščeno in v svoji energiji."

Nina je na snemanju finalne oddaje razkrila: "Jaz vem, da ima Monika še vedno neko upanje, da se mogoče pa med njo in Petrom drugače razvije vse skupaj." Monika pojasnjuje: "Po snemanju sva bila s Petrom še minimalno v stiku, a zelo hitro je postalo jasno, da med nama ni več prostora za kakršnakoli pričakovanja ali upanje. Tega v resnici ni bilo. Vsaj ne z moje strani. Ko spoznaš, da z nekom težko najdeš skupni jezik in da se dinamika zelo hitro spreminja, je zame to jasen znak, da je bolje iti naprej in ostati zvest sebi."

Spomnimo pa se, da ji je Peter med snemanjem obljubil ježo, česar se je takrat še veselila. A kot so povedali komentatorji Ljubezni po domače na kavču, obstajajo tudi drugi fantje, ki imajo konje. Monika: "Obljuba o ježi je ostala le obljuba. Sama sem se takrat vpisala v jahalno šolo v okolici Domžal, a sem zaradi zdravstvenih razlogov to žal morala opustiti. Da obstajajo tudi drugi fantje s konji, v to ne dvomim, a me to trenutno niti ne zanima. Moj fokus je drugje." Ob tem pa doda: "Konji so izjemno čutna in spiritualna bitja, zato zame ni dovolj, da je spiritualen samo konj, temveč tudi človek ob njem. Zame so ključni globina, čustvena zrelost in notranje delo. Samo zaradi konja se k nekomu ne bi podajala."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Monika se trenutno posveča sebi, ustvarjanju in postavljanju trdnih temeljev za prihodnost. Monika: "Po več kot desetih letih primorane tišine zaradi zdravstvenih težav sem končno spet našla svoj glas. To je bil zame res poseben trenutek, saj je klasično-operno petje del mene že od sedmega leta. Ko sem morala prenehati, se je zdelo, kot da je velik del mojega sveta obmolknil. Čeprav nisem akademsko izobražena pevka, sem se v letih pred premorom veliko ukvarjala tudi z narodnozabavno glasbo. Ta mi je dala sproščenost, veselje do nastopanja in povezovanje z ljudmi. Zdaj pa se vračam. Ponovno treniram, raziskujem svoj glas in ga vračam v formo. Ob meni je izjemna mentorica, pevka in pedagoginja Ana Plahutnik, ki me vodi, podpira in pomaga, da moj glas ponovno zablesti v celoti. Ko pojem, čutim, da sem res jaz. To je moja avtentičnost, moj dom, moj prostor, kjer diham s polnimi pljuči. Hvaležna sem, da lahko ponovno ustvarjam svojo glasbo. V sebi nosim veliko zgodb in komaj čakam, da jih delim s svetom, ko bo pravi čas. Najlepše šele prihaja."

Ljubezen po domače pa išče nove kandidatke in kandidate. Prijavite se in se pripravite na nepozabne dogodivščine in nova poznanstva. Morda bo med njimi vaša sorodna duša.

