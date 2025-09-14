Monika o komuniciranju z dušami in angeli: Moj dar ni nekaj strašljivega

Monika Svetlin je v prvi oddaji Ljubezni po domače razkrila svojo skrivnost. 34-letnica iz Domžal je medij, ki lahko komunicira z angeli ter dušami in vidi entitete, občasno tudi duše. Slednje opiše kot bistvo človeka: " Njegova esenca in spomin, tisto, kar presega fizično življenje. Niso nekaj hladnega ali abstraktnega, temveč živa energija, ki nosi izkušnje, ljubezen, vezi in pogosto tudi naloge, ki jih je duša izbrala pred vstopom v to življenje. Ko govorim o dušah, mislim na prisotnost, ki lahko še vedno komunicira, pošilja sporočila in daje potrditev, da vezi ne izginejo z zadnjim dihom. " Angeli so bitja svetlobe in vodniki: " Različni po energiji in nalogah, a vsi namenjeni podpori, varovanju in usmerjanju. Pri njih ne gre za zastrašujočo mistiko, ampak za prijazne, nežne sile, ki pogosto delujejo skozi simboliko, občutke ali subtilne znake. Pogosto prinašajo konkretna sporočila, tolažbo ali občutek miru, kadar je človek izgubljen ali potrebuje potrditev. Angeli se včasih kažejo tudi skozi določene barve, ki nosijo svoje sporočilo, na primer bela ali zlata za zaščito, modra za mir in jasnost, rožnata za ljubezen in nežnost, zelena za zdravljenje in ravnovesje, vendar je vedno pomembno opaziti celoten občutek ali znak, ki spremlja barvo. " Entitete pa so, kot pravi, širši pojem in zajemajo različne energije, ki jih lahko zaznamo okoli sebe. Monika: " Nekatere so visoke in ljubeče, druge pa so zgolj odsevi nečesa, kar se še ni pomirilo in samo išče našo pozornost. Določene entitete pa je potrebno jasno postaviti na svoje mesto, z mejo, da ne obremenjujejo živih in ne posegajo v njihovo energijo. Pomembno je razumeti, da tudi te energije niso nekaj, česar bi se morali bati; vse so del enega večjega sveta, ki ga s fizičnimi očmi le redko uzremo. "

Nekatere gledalce je s svojim razkritjem pritegnila, drugim je ta tematika in praksa povsem tuja, spet tretji pa so se je kar malce ustrašili. Monika pravi, da se gledalcem res ni treba bati. Monika: "Moj dar ni nekaj strašljivega, ampak nekaj najlepšega, kar nosim v sebi. Ljudem prinaša pomiritev in razumevanje. Pogosto se ljudje ustrašijo neznanega, ker o tem preprosto premalo vedo, a v resnici gre za dar, ki je namenjen temu, da pomaga. Vse, kar pride skozi mene, je vedno iz ljubezni in v svetlobi."

Monika pravi, da imamo prav vsi takšne sposobnosti komuniciranja, da pa so pri mnogih blokirane zaradi strahu ali določenih vzorcev. Monika: "Kako in koliko jih bomo razvili, je odvisno od poti, po kateri hodimo, in naše pripravljenosti, da jih ozavestimo, raziskujemo in uporabimo v življenju. Sama sem odraščala v krščanski veri, prejela vse zakramente in še danes praznujem Božič in Veliko noč. Moja starša nikoli nista imela opravka z ezoteričnim svetom, niti nista poznala mojih darov, vse sem dolgo časa skrivala. Pravzaprav sem jima o tem spregovorila šele okoli 28. leta, ko sem začela bolj zavestno raziskovati sebe, družinske vzorce in svojo pot. Takrat sta dobila vpogled v moj svet in me sprejela takšno, kot sem. Moja mama je bila prej do teh stvari precej zadržana, celo prestrašena, zato sem dolgo raje molčala. Pri nas doma je bila torej prisotna izključno krščanska vzgoja, jaz pa sem svojo pot šele kasneje začela širiti in nadgrajevati. Verjamem, da sem nekaj darov podedovala po prednikih, zato tudi raziskujem, kdo so bili in kaj so nosili v sebi. Vsak posameznik nosi v sebi svojo edinstveno kombinacijo darov, ki jih lahko prebudi in živi na svoj način. Zame je krščanstvo postavilo temelje, smernice, iz katerih sem nato rasla naprej, danes pa vse to povezujem in živim na svoj način."

Da se lahko spustiš v ta svet, je najprej potrebno doumeti, da nas ne obkroža samo materialni svet, ampak še veliko več. Monika: "Velikokrat ljudje dvomijo, da nas obkroža kaj več kot materialni svet. A življenje nam včasih da subtilne dokaze, ki govorijo sami zase. Spomnim se trenutkov, ko sem nekomu predala sporočilo njegove ljubljene osebe, ki je že prešla. Podrobnosti, ki jih nisem mogla vedeti, so prinesle solze, olajšanje in občutek, da je povezava še vedno živa. Podobno se je zgodilo, da sem videla imena in spol bodočih novorojenčkov, informacije, ki niso bile nikjer zapisane ali povedane. Vse to se je pojavilo skozi subtilne kanale, preko svetlobnega jezika, ki ga uporabljam za prenos sporočil in občutkov. Takšni trenutki nas opomnijo, da obstaja svet, ki presega vidno, subtilna energija in svetloba, ki nas spremljata in nas nežno usmerjata, tudi ko jih ne vidimo s fizičnimi očmi."