Na hitri zmenek prišla z lisicami

Tokratna oddaja Ljubezen po domače je postregla z vročimi zmenki in pomembnimi odločitvami. Gašperju Hafnerju je eno izmed njegovih snubk kar takoj nadelo lisice. Prav on je na koncu oddaje doživel nepričakovano zavrnitev, medtem ko je Darja Tomažin že na hitrem zmenku odpisala enega izmed svojih snubcev.

Na hitrih zmenkih so snubci želeli narediti kar najboljši prvi vtis na junake podeželja. Dragana je Tomažu Bizjaku denimo prinesla balon v obliki srca, Teja pa Jaku Hafnerju blazino, iste oblike seveda. Nejc je ubral povsem drugi pot in je Darji Tomažin prinesel knjigo Ženske so nore, moški so neumni. Med njima je velika razlika v letih, zaradi česar jima je bilo malce nerodno, a Nejc ji je hitro polaskal, da je videti zelo mlada. Tudi med Tomažem in Dragano je malce občutnejša razlika v letih, a je junak podeželja povedal, da ga to ne moti, še posebej zato, ker ima Dragana "prijeten žar v očeh". Navdušilo ga je tudi dejstvo, da je bila tri mesece in pol v vojski, kajti tudi sam ima podobne izkušnjo. Teja se je medtem navduševala nad Jakovo iskrenostjo, a to ni bila edina lastnost, ki jo je očarala. Teja: "Ni nobenega dela na njem, ki mi ne bi bil všeč, v celoti je odličen."

Teja o Jaku: “Ni nobenega dela na njem, ki mi ne bi bil všeč." FOTO: POP TV

Nato je v akcijo stopil Metod, ki se je pohvalil, da zna voziti traktor. Darja je ocenila, da ne ve prav dobro, v kaj se spušča, a je bilo videti, da je njegov smisel za humor in dobra volja nista pustila ravnodušne. Gašper Hafner je v tretji oddaji nadaljeval z zmenki s svojimi lepoticami. Patricija je s seboj prinesla lisice, on pa se ji je brez oklevanja pustil ukleniti. Korošica se je spraševala, zakaj tako lep fant nima dekleta, on pa je odvrnil: "Očitno se ni našla prava." In ji je takoj vrnil isto vprašanje, na katerega je odgovorila s komplimentom. Všeč mu je bila njena odločnost.

Lisice za Gašperja. Patricija ne čaka na maj. FOTO: POP TV

Kaja, ki se je v pretekli sezoni potegovala za srce Renata Lužarja, je prišla na zmenek z Jako. Priznala je, da je bila zaradi Renatove zavrnitve zelo razočarana, zato je Jako zaskrbelo, da ne bo tokrat on tisti, ki jo bo razočaral. Gašper je spoznal ognjevito in šaljivo Kajo, ki je napisala pismo tako njemu kot njegovemu bratu. Med njima se je odvil zanimiv dialog. Kaja: "Sem ti poslala pismo, ampak mi nisi nič odpisal. Grem zdaj k tvojemu bratu." Gašper: "Prav." Kaja: "Se vidimo tam, ne?" Gašper: "Jaz upam, da se." Povedala je, da so njegova dekleta super in bi si želela biti na njegovem mestu, nato pa se odpravila k Jaku. Končno smo izvedeli, da se ni mogla odločiti, komu od bratov bi pisala, zato je pisala kar obema, a je na oba naredila zelo dober vtis.

Kaja je pisala obema bratoma, a je naredila dober vtis. FOTO: POP TV

Milan Tržan je spoznal Vesno, ki mu je prinesla darilo in ga 'vznemirila' s pesmijo. Imel je tudi hitri zmenek z Ireno, ki je priznala, da že dolgo ni objela moškega. Irena: "In ko sem ga objela, je bilo veliko kemije." Presenečena je bila ob Milanovem vprašanju, ali je pripravljena na poroko. Silvo je zanimalo, kako veliko kmetijo ima, saj je želela oceniti, koliko dela jo čaka.

Milan misli resno, svoje dame je spraševal, ali so pripravljene na poroko. FOTO: POP TV

Ksenija se je na zmenku z Miho Božičem spoprijemala z metuljčki v trebuhu. Bala se je, da se ne bo predstavila v dobri luči. Ko mu je priznala, da se je odločala med njim in še enim junakom podeželja, na koncu pa pisala prav njemu, mu to ni bilo ravno všeč. Miha je spoznal tudi mlado mamico Majo in bil očaran: "Se mi zelo dopade." Eva je Tomažu prinesla punčko, kar naj bi ga zelo razveselilo, saj ga je dobro poslušala. Zmotile pa so ga njene kontradiktorne izjave, ki so v njem zbudile določene dvome. Pred hitrim zmenkom sta si namreč dopisovala na Facebooku. Priznala je, da je najprej želela pisati Mihu, ko pa sta se začela dopisovati s Tomažem, si je premislila. Tomaž je povedal, da bi vsekakor rad razčistil z njo.

Evino darilo Tomažu FOTO: POP TV

Vildiana je priznala Gašperju, da je zelo ljubosumna in temperamentna, a je bila prepričana, da je to dobro sprejel. Gašper: "Saj je vsak malo ljubosumen, še jaz." Zadnji Darjin snubec je bil Arne, ljubitelj potovanj, ki je priznal, da ima težave s križem. Darja mu je kar takoj povedala, da ne vidi možnosti, da bi prišel k njej. Darja: "Potrebujem nekoga, ki bo vseskozi z menoj." Arne je malce užaljeno izjavil, da mu potovanja pomenijo več kot pa delo na kmetiji, in da bi rajši odkrival tuje države kot pa do konca svojega življenja gledal samo kmetijo, konje in Darjo. Nenaklonjenost je bila očitna in obojestranska. Darja je pojasnila Tanji, zakaj je po svoje prikrojila pravila igre: "Kaj pa če mi skupaj pade že prvi dan, ko pride na mojo kmetijo? Kako bo pa videti, če bi že rešilec prišel?"

Darja ni mogla čakati in se je že na hitrem zmenku poslovila od Arneja. FOTO: POP TV

Junaki podeželja so se nato morali odločiti, katere snubce in snubke bodo povabili na svoje kmetije. Še pred tem jih je čakalo druženje na zabavi, da so se vsaj malce sprostili pred pomembnimi odločitvami. To je bila odlična priložnost za spoznavanje, deljenje komplimentov in razčiščevanje. Aleksandra je Gašperja povabila na samo, da bi se pogovorila o zapletu na hitrem zmenku.

Aleksandra je Gašperja povabila na pomenek FOTO: POP TV

Prebujalo se je ljubosumje in poglabljala naklonjenost do vrlih junakov in odločne Darje, Metod je bil vse bolj očaran nad njo. Eva je bila slabe volje zaradi neuspešnega zmenka s Tomažem, Miha pa je bil zadržan, ker je razmišljal o dekletih in o tem, katero bo peljal domov. Nato so padle pomembne odločitve. Darja Tomažin je na svojo kmetijo povabila Marka Posavcaiz Ljubljane, Branka Cveka prav tako iz Ljubljane, Metoda Fajfarja iz Cerkelj na Gorenjskem, ki si je v tistem trenutku strašno oddahnil, in veliko mlajšega Nejca Šimica iz Škofje Loke, ki bo na njeno kmetijo prinesel lepe nasmeške, a ga, kot je napovedala, čakajo težke preizkušnje. Vlado Vavpotič iz Maribora se je moral posloviti.

Darja je izločila Vlada FOTO: POP TV

Tomaž Bizjak je na svojo kmetijo povabil Patricijo Švigelj z Vrhnike, Dragano Lukić iz Slovenj Gradca, Anjo Morela iz Dola pri Ljubljani in Evo Poklič iz Nove Cerkve, ki jo je s svojo odločitvijo presenetil. Z Andrejo Cerar z Doba sta se poslovila, zaradi česar ji ni bilo vseeno. Tomaž je pojasnil, da je bila preprosto preveč sramežljiva, nasprotno pa mu Eva predstavlja velik izziv.

Tomaževo slovo od Andreje FOTO: POP TV

Milan Tržan je vrtnico podaril Silvi Dremelj iz Šentjurja, od katere se je poslovil. Silva ni bila preveč razočarana, saj ji, kot je pojasnila, ni bil všeč Milanov karakter: "Ni pokazal ljubezni, enostavno se ni znal tako pogovarjati in prilagoditi." Ostale dame se očitno niso strinjale z njo, saj so bile presrečne, in to so Hermina Pirc iz Slovenske Bistrice, Rasema Begulić iz Ljubljane, Irena Drozgiz Portoroža in Vesna Rad iz Hrastnika.

Vrtnica in slovo za Silvo FOTO: POP TV

Jaka Hafnerje izbralKajo Grozina iz Krškega, da bosta lahko skupaj pila pivo, Tejo Koširz Jesenic, da ne bo lačen, Anjo Šplajt iz Celja, da bosta imela še kakšen zmenek, in Saško Omeragić s Ptuja, ki je bila malce prestrašena. Poslovil se je od Kaje Krajnc Rojnik, ki je povedala, da zaradi obveznosti ne bi mogla na njegovo kmetijo, kar je Jaka tudi razumel.

Kaja zaradi obveznosti ni mogla na Jakovo kmetijo FOTO: POP TV

Miha Božič je na svojo kmetijo povabil Barbaro Pastirk iz Velenja, Anico Prebejšek iz Loke pri Zidanem mostu, Ksenjo Jan iz Lukovice in Leonido Kolbl iz Zgornjega Leskovca, za katero je upal, da se bo kasneje odprla. Poslovil se je od Maje Nose iz Ljubljane, ki bi se mu zaradi otroka težko pridružila na kmetiji. Dala pa mu je vedeti, da jo lahko še vedno pokliče in da bi lahko bila tudi kaj več, kot samo prijatelja.

Mihovo slovo od Maje FOTO: POP TV

Gašper je izločil Aleksandro FOTO: POP TV

Gašper Hafner se je moral posloviti od dveh deklet, kar je bilo zanj težko, saj so vsa nadvse simpatična. Izbral je Ano Podobnik iz Naklega, kajti Gorenjci morajo držati skupaj, Patricijo Lovenjak iz Šmartnega pri Slovenj Gradcu, da bo preizkusil, kako gajstna je, in Karin Perc iz Celja. Zadnjo je izbral Vildiano Keranović, ki pa mu je povedala, da ne bo šla na njegovo kmetijo: "Na zabavi sem ugotovila, da Gašper ni fant zame. Žal, jaz pa rabim nekoga bolj resnega." Razkrila je še, da je na zabavi opazila nekega drugega fanta.Andreja Brili s Senovega je tako dobila drugo priložnost za ljubezen, a je zaradi zapleta imela ranjen ponos. Gašper se je poslovil tudi od Aleksandre Damjanović iz Ljubljane.

Vildiana je svoje mesto prepustila Andreji FOTO: POP TV

