Na POP TV prihaja nova sezona šova Ljubezen po domače

Voditeljica oddaje ostaja Tanja Postružnik Koren: "Veselim se nove, sedme sezone Ljubezni po domače. Želim si, da bi bila pregovorno pravljična. Dokazali smo, da Ljubezen po domače zares spreminja naša življenja na bolje. Mnogi so ednino zamenjali za dvojino, nekateri so dobili naraščaj, številni so spletli tesna prijateljstva. Pet čudovitih otrok, ki so plod naše oddaje, je najlepši dokaz, da je ljubezen, ki jo iščemo, najmočnejša sila in vse, kar nas resnično dela srečne in boljše. V predstavitveni oddaji bom obiskala kar 11 hrepenečih src, ki si želijo, da bi s svojo zgodbo, karakterjem in energijo nagovorili dušo dvojčico. Prepričana sem, da obstaja nekje prav za vsakega od nas, zato želim čim več osamljenih in samih spodbuditi k prijavi v našo oddajo. Tudi sama življenju rečem ja, odprem roke, da iz njih lahko ponujam in dajem. Edino tako lahko tudi sprejemam."