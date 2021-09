Na prvih romantičnih večerjah se je iskrilo, Miroslav se je že odločil

Junaki podeželja so lahko bolje spoznali prve kandidate. Nekaj iskric je preskočilo med Mihaelo Krajnc in Matejem, pa tudi Metko Krajnc in Denisom. Julijana pa je tako zelo očarala Miroslava Koširja, da je že sprejel svojo odločitev.

Junaki Ljubezni po domače, ki jo lahko spremljate na POP TV, vsako oddajo pa že teden prej na VOYO, so ugotavljali, da jih v novi sezoni verjetno čaka veliko presenečenj. V nocojšnji oddaji so se morali na podlagi pisem odločiti, katero kandidatko oziroma kandidata bodo povabili na romantično večerjo. Tanja Postružnik Koren je nato pozdravila vse snubce in snubke. Povedala je, da je malce spremenila pravila, nato pa razkrila, katere izmed njih so junaki izbrali za prvo romantično druženje.

icon-expand Junaki podeželja so izbrali kandidate za prvo romantično večerjo. FOTO: POP TV

Milan se je odločil za Cecilijo z Jesenic, ki je bila navdušena. Miroslav je izbral Julijano s Smlednika, ki je bila ob tem zelo dobre volje, hkrati pa vznemirjena. Mitja je izbral Sonjo iz Kamnika, ki je od veselja poskakovala. David se je odločil za Oksano, ki je bila bolj zadržana. Metka se je odločila za Denisa iz Gornje Radgone, Mihaela pa za Mateja iz Izlak, ki je bil presenečen in navdušen. Junaki podeželja so svoje izbrance pričakovali ob soju sveč. Cecilija se je počutila kot dama, ker jo je Milan povabil na večerjo. Denisu se je na obrazu narisal nasmešek, ko je zagledal Metko, njej pa se je zdelo, da mu manjkajo bradica in nekaj let. Mihaelo je zmotilo, ker je bila višja od Mateja, Miha pa je ugotovil, da je zamenjal pismi, kajti pričakoval je drugo snubko. Oksana je Davida presenetila s svojimi mehkimi rokami, Miroslavu pa se je Julijana zdela prav prijetna: “Zdelo se mi je, da je prekrasno bitje.”

icon-expand Metka je bila sprva zadržana, a se je malce omehčala. FOTO: POP TV

Mitja je med večerjo s Sonjo modroval: “Žensko je težko včasih in gledati in poslušati. Ne vem pa, kaj je težje in kaj je lažje.” Sonja pa je bila prestrašena, saj je bila po desetih letih prvič spet na zmenku. Povedala je, da je imela doslej samo enega fanta, svojega bivšega moža. Metka je ugotavljala, da imata z Denisom nekaj skupnih tem za pogovor, saj tudi njega zanima duhovnost. Cecilija je imela občutek, da z Milanom podobno razmišljata, junak podeželja pa je pohvalil njen videz, energijo, pristop in komunikativnost. Miroslav je bil navdušen, ko je slišal, da se Julijana rada vozi z motorjem in jezdi. Julijana: “Tudi osla sem jahala.” Miroslav v smehu: “A zdaj je pa Košir na vrsti?”

icon-expand Med Matejem in Mihaelo se je še bolj iskrilo. FOTO: POP TV

Matej je Mihaeli povedal, da ima dva otroka: “Imam dva sončka, ki mi dajeta voljo do življenja.” Mihaela se je pošalila, češ da ji ne bo treba delati svojih, a je bilo v tem precej resnice, saj se ne navdušuje nad materinsko vlogo. Ko je Sonja povedala, da je “ultračarovnica na metli”, je Mitja nadaljeval: “V Ribnici jih pa prodajamo, če ti jih bo zmanjkalo.” Sonja je zato prišla do zaključka, da sta kombinacija, zapisana v zvezdah. Metka in Denis sta ugotavljala, da imata podobni tetovaži, le da je njena malo bolj skrita. Oksana in David sta drug drugemu dopovedovala, da naj se sprostita. Oksani se je Primorec zdel simpatičen in prijazen, a se ji je dozdevalo, da je bolj introvertiran, kot si morda sam misli. Milan je za konec Ceciliji vzel mere in bil videti zadovoljen, ona pa je bila znova počaščena.

icon-expand Milan je bil zadovoljen s Cecilijinimi merami. FOTO: POP TV

Metka in Mihaela sta se poglobili v tetovaže svojih izbrancev. Ko se je Metka spomnila, da je Denis kuhar, je postala razlika v letih že manjša težava. Mateju je postalo ob Mihaeli in bolj pikantnih temah vidno vroče. Pogovarjala sta se o poljubih in nevarnosti, da se pri tem zapleteta, saj imata oba uhan v jeziku. Matej je napovedal, da se bo zelo boril za Mihaelo in da ima še veliko adutov v rokavu. Cecilija je bila vesela, da je spoznala Milana: “Komaj čakam, da ga zopet vidim, pa da se mu mogoče še bolj približam. Res je tak super dečko.” Sonja je bila vesela, da je spoznala Mitjo, ta pa je napovedal, da se bosta verjetno še videla, saj sta se zelo nasmejala. Tudi Metka in Mihaela sta bili zadovoljni, David pa je naravnost povedal, da se ni zaljubil ali stopil.

icon-expand Mitja se je na zmenku s Sonjo zelo zabaval. FOTO: POP TV

Miroslav je že prvi večer pričel do zaključka: “Jaz sem izbral ... Ne izbiram več.” Dodal je, da bo spoznal tudi svoje ostale dame, da pa jim bo povedal, da se je že odločil. Zmenek sta zaključila s plesom. Julijana: “Mislim, da se lahko zgodi, da mi spremeni življenje.” Miroslav: “Po pravici povedano, nisem pričakoval, da bo tako, ampak sem vesel, da je tako.”

icon-expand Miroslav je povedal, da je že izbral. FOTO: POP TV

Junaki podeželja so naslednji dan spoznali še preostale snubce in snubke. Prvi je svoja dekleta pozdravil Miroslav. Z Julijano sta si izmenjala nekaj skritih pogledov, Jožefa pa ga je začela takoj osvajati. Tudi Jožica ga je nameravala osvojiti s svojimi talenti in zabavno platjo. Mitja je na Sonjino vprašanje, kakšno je njegovo počutje, odgovoril: “Boljše kot včeraj." Nataša pa je imela občutek, da ji je dal namig, da mu je všeč. Mihaelo so ob prvem srečanju s fanti navdajali lepi občutki, a jo je zagrabila takšna trema, da bi se najraje pogreznila v zemljo. Fantje so bili optimistični, a ji je v oči najbolj padel prav Matej. Matej: "Mihaela mi je zelo všeč, tako da če bova oba popihala v isti ogenj, mislim, da bo kar hitro zagorel.”

icon-expand Mati in hči. Manja je Davidova kandidatka, Cecilija pa Milanova. FOTO: POP TV

David je očaral svoja dekleta. Manja: “On je privlačen moški, jaz sem privlačna ženska, tako da po vsej logiki bi to moralo delovati.” Sentya je imela občutek, da je malce nervozen, a super fant. Milan se je razveselil bučnega aplavza, njegove dame pa so bile očarane. To velja tudi za Metko Šeškar, ki se bo v letošnji sezoni preizkusila v vlogi snubke. Metki, junakinji te sezone, pa sta v oči padla predvsem dva kandidata – poleg Denisa želi bolje spoznati tudi Alena. Ljubezen po domače bo na sporedu znova jutri ob 20. uri na POP TV, oddajo pa si lahko že zdaj ogledate na VOYO.