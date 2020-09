Janez na zmenku svojega življenja, prišli sta kar dve snubki hkrati

Zadnja junaka, ki ostajata v Ljubezni po domače, sta Metka Šeškar in Janez Rebernik. Šesterica je v živo spoznala snubce in snubke ter nanje naredila dober vtis, videli smo že prve hitre zmenke. Na nekaterih je bilo zelo vroče, spet drugi se niso odvili po pričakovanjih.

Zadnji mesti Metki Šeškar in Janezu Reberniku V prejšnji oddaji smo dobili štiri podeželske junake, ki bodo svoje druge polovice iskali v Ljubezni po domače. To so Damjan Šalamun, Jacqueline Kale, Franc Jarc in Janez Marn. Ostali sta še dve prosti mesti, na ljubezensko pošto pa je čakala četverica hrepenečih src. Metka Šeškar je pred prihodom Tanje Postružnik Koren v trebuhu čutila metuljčke, česar v življenju še ni doživela. Tanji je zaupala, da če bi ji pisal nekdanji mož, njegovega pisma ne bi izbrala, kajti njuna zveza je stvar preteklosti. Srce ji je začelo hitreje biti in kamen se ji je odvalil od srca, ko ji je Tanja izročila ljubezensko pošto. Metka: “Zdaj se počutim zelo odlično, da gremo novi pravljici naproti.” Njeno pozornost je pritegnilo Marjanovo pismo, saj je presenetil s podatkom, da je bil 24 let v zaporu, nato pa le pripisal, da je bil tam zaposlen. Metka je premišljevala tudi o tem, da bo dala priložnost Branku Cveku.

Srečna Metka Šeškar

Matej Šuštarič je bil zadovoljen z lepo predstavitvijo v oddaji in pozitivnimi odzivi. Vaščani, ki so se sicer čudili, da je še vedno samski, so zanj izdelali klop z napisom Ljubezen po domače. Matej je povedal: “Tudi če ne bo dovolj pisem, je to nepozabna izkušnja v življenju.” Načrtoval je tudi, da se bo, če se bo kje zalomilo, ponovno prijavil. In res je prejel dve pismi, kar pomeni, da ne ostaja v Ljubezni po domače. Vsaj v tej sezoni ne. David Vidmar je povedal, da je njegovo življenje po predstavitvi v Ljubezni po domače postalo zapleteno. Priznal je, da se je zaljubil, zato ni vedel, ali naj nadaljuje svojo pot v šovu, toda bolj se je nagibal v drugo smer. Pisma je po pričakovanjih prejel, a Tanja se je od njega poslovila in mu zaželela vso srečo tega sveta. Janezu Reberniku so se ure pred Tanjinim obiskom strašno vlekle in je bil silno nestrpen. Novice je želel slišati na samem, pa čeprav sta bila njegova starša prav tako neučakana. Ko je izvedel, da je prejel dovolj pisem, je bil vidno ganjen. Njegovo pozornost je pritegnilo pismo Štajerke Darje, a se je iskreno veselil prihoda vseh snubk. Janez je torej zadnji junak, ki ostaja v Ljubezni po domače.

Janez Rebernik je bil ganjen

Junaki prvič v živo vidijo snubce in snubke Junaki podeželja so prišli v prelep Štanjel, kjer se je Franc Jarc malce zagledal v Metko, toda na poti so že bili snubci in snubke, med njimi tudi njegove. Med snubkami sta bili Alenka in Darja, ki sta se prijavili za istega junaka, Janeza Rebernika. Alenka: “V življenju deliva skoraj vse, ampak če Janez izbere mene, tega ne bova delili. Mogoče bo prišlo tudi do obračunavanja s pestmi.” Tanja je nato pozdravila veselo druščino: “Čestitam, da ste zbrali pogum in pustili svojemu srcu, da vas je pripeljalo sem. Današnji dan vam lahko spremeni življenje.” Najprej se je svojim snubkam predstavil Janez Marn. Sabina Mlakar je povedala, da se bo potrudila, da ga osvoji, saj se ji zdi pravi mačo, Danici pa se je v živo zdel boljši kot na televiziji. Nato je pred svoje snubce stopila postavna Jacqueline Kale. Sandiju Bizjaku se je dvignil pritisk, ko jo je zagledal: “Res dobra bejba.” Tudi ostali snubci so jo požirali z očmi in so bili polni komplimentov na račun njenega videza. Napovedali so težek boj za njeno naklonjenost.

Pozdrav med Damjanom in Barbaro Pastirk

Damjan Šalamun je priznal, da ga v družbi petih lepih deklet grabi panika. Upal je, da se jim ni zdel preveč prestrašen. Ker so mu bile vse snubke všeč, je napovedal, da ga čaka težka odločitev. Kamere so ujele tudi prvi pozdrav med njim in Barbaro Pastirk. Ko je Franc Jarc prišel do svojih dam, ga Esmeralda Rupnik kar ni hotela izpustiti iz rok. Esmeralda borbeno: “Jaz sem najboljša.” Še posebej sta mu bili všeč dve snubki in priznal je, da se mu je dvignil pritisk. Imen svojih favoritk ni razkril. Nato je svoje snubce pozdravila Metka Šeškar in jih naravnost očarala. Tudi njej se je odvalil kamen od srca, bila je zadovoljna, v oči pa ji je še posebej padel Josip Drabik. Metka: “Ker je bil čisto drugačen od drugih.” A tudi on se je zdel povsem uročen. Zadnji je svoje rožice pozdravil Janez Rebernik. Vse je lepo pozdravil in poljubil na lica. Janez: “Jaz sem danes najbolj srečen človek na tem svetu, saj niti v mladosti nisem nikoli imel takšnih punc na izbiro. Sploh nisem mogel verjeti, da se mi je kaj takega pripetilo.” Zdelo se mu je, da je dobil najlepše punce, in je bil pred hitrimi zmenki vzhičen, pa tudi na trnih.

Očarani Metkini snubci

Romantični in dramatični hitri zmenki Metka se je spraševala, kaj je Marjan mislil s tem, ko ji je na hitri zmenek v dar prinesel bučo. Očaran je bil nad njeno nežnostjo in kodri, ocenil je, da spadata skupaj. Joži je Francu prinesla kar juho in mu obljubila pristno domačo hrano in dobro nego, saj je delala kot negovalka. Damjan in Janja pa sta se že na hitrem zmenku dotaknila varanja, medtem ko so na nekaj zmenkih ponagajale jezikovne ovire. Miran se je dobro pripravil na zmenek z Jacqueline. Prinesel ji je rože in ji laskal. Povedal je, da bi jo kar poljubil, in da je mlad po srcu, zato bi se lepo ujela. Razlika v višini ga ni motila: “V postelji se vse poravna.” Janeza sta na enem zmenku presenetili kar dve snubki hkrati, zaradi česar je bil malo v zadregi, a je hitro prišel k sebi: “A vedve bi si me zdaj malo delile ali kaj? Kakšnega trojčka, ali kaj takšnega?” Očitno je bilo, da bi Janez imel kar obe.

Janez na zmenku svojega življenja

Janez pa je razjezil Danico, ker je pozabil prinesti darilo zanjo. Danica: “To je tako kot da bi jaz pozabila sebe doma. Nemogoče!” Tudi Mirjani se je zaradi tega zdel neresen. Izjavila je, da gre za malenkost, da pa štejejo prav te. Danica je še opazila, da morda govori “preveč lepo”, kar se ji je zdelo sumljivo.