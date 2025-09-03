Nada je Josipu vzela sapo, všeč mu je vse od nog do glave

Dušan Petrič je komaj preživel zmenek z Manuelo, ki si je za to priložnost nadela izzivalno obleko. Josipu Antoliću pa je s svojim prihodom sapo vzela Nada. Ob njej se je prvič po dolgih samskih letih počutil enkratno.

Pablo Alejandro Gelb v Majinem objemu FOTO: POP TV icon-expand

Ljubezenska bitka za Majo

Pablo Alejandro Gleb je dočakal zmenek z Majo, ki si ga je priigral. Snubka je všeč tako njemu kot Dušanu Petriču. Napetost je pregnal objem, med katerim je občutil nekaj več: "Mislim, da greva po dobri poti." Maji je kar naravnost povedal, da je všeč obema junakoma, ni pa mogel prebrati, če je sam všeč njej. Maja je namenoma ostajala malce skrivnostna, njega pa sta privlačila njena toplina in zanimanje za pogovor. Ko jo je povabil na pogovor po zmenku, je takoj privolila. Snubka je sicer povedala, da sta ji oba junaka zanimiva in da nihče ni v prednosti. Vzela si je čas za dolg pogovor z Dušanom in pustila zelo prijeten vtis.

Dušan ob Manueli: Nisem se mogel skoncentrirati

Dušan se je pred tem z mešanimi občutki odpravil na zmenek z Manuelo. Priznal je, da ga je iztirila, kar se mu ne zgodi prav pogosto. Zadovoljen je bil, ker ga je gledala v oči, sam pa tega ni mogel, saj je bila njena obleka preveč prosojna. Dušan: "Nisem se mogel skoncentrirati. Zdrav fant in sem gledal tja, kamor ne bi smel." Manuelo je presenetil s svojo sproščenostjo, obenem pa se je čudila, saj se ji je zdel povsem drug človek.

Franci je Sonjo napolnil z energijo in veseljem

Sonjo Hojnik je s svojim prihodom presenetil Franc, ki je zaplesal, zapel in bil nasploh sila samozavesten. Presenetila so jo tudi njegova leta, je namreč 7 let mlajši od nje. Povedal je, da jo bo negoval, razvajal, za konec njunega srečanja ji je celo namenil poljub. Sonja je zmenek zaključila nasmejana, bila je hvaležna, ker jo je napolnil z energijo in veseljem.

Nada vzame sapo Josipu

Josipu Antoliću je s svojim prihodom sapo vzela Nada. Josip: "Končno je ena prišla!" Nadi se je Josip zdel bolj prijeten kot v predstavitvi, začudilo pa jo je, ker ni prebral ljubezenskih pisem. Josip: "Jaz žensko pogledam." In kar je videl na Nadi, mu je bilo zelo všeč: "Pri Nadi mi je všeč vse od nog do glave. Kaj naj rečem." Tako zelo, da se ji je bil pripravljen prilagoditi, kar ni veljalo za ostale snubke. A Josipu očitno ni bilo mar za to, ob Nadi se je prvič po dolgih letih počutil enkratno.

Boj za zlate karte in prednosti na kmetijah

Dan se je zaključil z aktivnostmi, med katerimi so si snubke lahko priborile zlato karto in določene prednosti na kmetiji. Dejanova snubka Patricija je v treh minutah namolzla največ mleka. Zmago, ki je razveselila oba, sta zapečatila z objemom. Mirkova snubka Nataša je prva z eno roko zasadila ciklame v korito in si priborila zlato karto ter luksuzni zmenek. Petrova Katja je dlje zdržala na mehanskem biku, a Monika ni bila v skrbeh. Sonjini snubci so morali premagati pravi kmečki poligon, da bi si priborili zlato karto. Vsi so bili izjemno borbeni in so se dobro izkazali. Toda kdo je bil najboljši? Josip pa se bo prihodnjič odločil, katera izmed masaž, s katerimi so ga razvajale snubke, mu je bila najbolj všeč.

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV



Dobitnice zlatih kart: Mirkova Nataša icon-picture-layer-2 1 / 3