Nado presenetil skrivnostni oboževalec

Nada Zajc po koncu snemanja ni našla kavalirja svojih sanj, a po poti življenja kljub temu stopa v dobri družbi. Poleg tega so se zaradi njenega sodelovanja v Ljubezni po domače opogumili drugi snubci.

Nadi Zajc ni bilo namenjeno, da bi v šovu Ljubezen po domače našla sorodno dušo. Na romantično potovanje je povabila Ivana Kirbiša, a med njima ni preskočila iskrica. Nada: “Ivan je zelo v redu človek, zelo pozoren, in ves čas se je najbolj trudil, a med nama ni bilo kemije. To je Ivan vedel že ves čas, jaz pa tudi.” Nekateri komentatorji iz Ljubezni po domače na kavču so sicer upali, da si bo junakinja podeželja premislila, a se to ni zgodilo.

icon-expand Med Nadinimi snubci ni bilo tistega pravega. FOTO: POP TV

Nada pravi, da je Ivan po koncu snemanja ni poskušal osvojiti z novimi romantičnimi gestamu. Nada: “Ne, saj midva veva, kje sva. Midva nimava nič z Ivanom in nisva nikoli nič imela.” Je pa na snemanju zadnje oddaje Ibrahim Nouhoum napovedal, da se bo še naprej boril zanjo, a je pri tem tudi ostalo. Nada: “O tem pa nič ne vem, nimam nobenih stikov z njim. Lahko da bo, ampak do zdaj se nisva še nič slišala.” Ko se pošalimo, da ji ga bo morda prevzela komentatorka Irena Drozg, ki je bila zelo navdušena nad njim, pa odgovori: “Saj ga nikoli nisem imela, da bi ga lahko prevzela. Tudi nikoli nisva nič imela in tudi ni bilo iskric.”

Kot je sama omenila Tanji Postružnik Koren, je morda prezahtevna. Nada: “Vsak ima svoja merila, en nivo mora človek imeti. Mogoče nisem imela sreče, da nisem enega takega našla. Pa ni samo to, mora biti tudi malo kemije. Če ni kemije, je lahko še tak nivo, pa nič ne pomaga. Nisem tak človek, da bi šla z nekom samo zato, da ne bi bila sama.” Nada tako po poti življenja nadaljuje brez partnerja, a pravi, da ji ni prav nič hudo. Irena Drozg je imela prav, ko je ocenila, da se je junakinja podeželja navadila na samsko življenje. Nada: “Delam, kar hočem, grem, kamor hočem. Prijateljic imam dovolj, prijateljev tudi. Skupaj gremo ven in se imamo lepo. Sem družaben človek, tako da mi ni ni nikoli dolgčas, delo pa tudi vidim.” In v smehu doda: “Najboljše je biti sam s seboj.”

icon-expand Nado je oboževalec presenetil z velikim šopkom nageljnov. FOTO: POP TV