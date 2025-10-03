Drugo polovico nove sezone Ljubezni po domače in Ljubezni po domače na kavču bomo spremljali v novem terminu, ob sobotah ob 20. uri na POP TV. Sedem osamljenih src bo na koncu izbralo svoje favorite. In kateri so bili najbolj nepozabni trenutki doslej?

Dejana Ponikvarja je na hitrih zmenkih povsem očarala modrooka dolgolaska Patricija Salobir. Na večerji sta oba zelo uživala. Dejan je priznal, da je začutil metuljčke, Patricija pa je bila v oblakih. Njuna čustva se samo še poglabljajo in na zadnjem zmenku je kandidatka povedala, da poleg junaka kar gori. V njegovem objemu se je počutila varno in domače. Toda na Dejanovi kmetiji poleg Patricije še vedno vztrajata Viktorija Utroša in Teja Krašna, zato zgodba še nima pravega epiloga. Ali bo prišlo do preobrata?

Na hitrih zmenkih je hitreje utripalo tudi srce Petra Benedika, potem ko je spoznal nežno Moniko Svetlin. Junak je začutil, da bi lahko bila tista prava. Večerjo sta zaključila z dolgim, toplim objemom, Peter pa je priznal, da ob njej izgublja tla pod nogami. Zapletlo se je, potem ko je v bitko za njegovo srce vstopila Nina Radi. Peter ne skriva, da je očaran nad njo, a mu nova kandidatka zaenkrat ne vrača čustev, zato bo zanimivo spremljati, kako se bo odvil ljubezenski klobčič v Spodnji Lipnici.

Josip Antolić je minuli teden gledalce razburjal s svojim odnosom do Irene Drozg, potem ko je ta nesrečno padla v toplicah. Vemo pa, da ima Josip tudi nežno plat. Ko je na hitrih zmenkih sedel nasproti Nade Zajc, se je kar topil. Nada mu je vzela sapo, všeč mu je bilo vse, kar je videl na njej. Očaran se ji je bil pripravljen povsem prilagoditi, saj se je ob njej prvič po dolgih letih počutil enkratno. Pa bo Nada ohranila mesto favoritke?

Silvo Hribar je bil prvi, ki si je Sonjo Hojnik upal kar sam povabiti na zmenek. Kandidat je junakinjo pričakal z vrtnico v ustih, in ko jo je učil plesnih korakov, se je počutila mladostno in svobodno. Sonja mu je bila hvaležna tudi zato, ker jo je nasmejal. Slabše volje so bili njegovi konkurenti, ki so bili zaradi njunega zmenka malce nevoščljivi. Sonja je namreč čudovita ženska in gospodje se zanjo kar malce prerekajo. Komu pa bo uspelo osvojiti njeno srce?

Pablo Alejandro Gelb je vse od začetka malce bolj naklonjen Suzani Korošak. Kandidatka je izkoristila priložnost in ga je že prvi dan razvajala z masažo. Ker sta to večkrat ponovila, sta se hitro zbližala. Po selitvi na posestvo Dušana Petriča sta že prvo noč zaspala objeta. A če so komentatorji v Ljubezni po domače na kavču v teh prizorih videli začetek romance, pa se Pablo bolj nagiba k prijateljstvu. Ko se jim je pridružila Maja Vozlič, je napovedal, da se bo boril zanjo. In kako bo novico sprejela Suzana?

Za nepozaben zmenek sta poskrbela Dušan Petrič in Manuela Fittkau, ki je junaka razorožila s svojo prosojno opravo. Dušan se je le s težavo osredotočal na njun pogovor. Priznal je, da ga je iztirila, kar se mu ne zgodi prav pogosto. Od takrat ji posveča nekoliko več pozornosti, a tudi njega še vedno mede Maja. Kandidatka se namreč še ni odločila, za koga se želi boriti. Če jo bo izbral Pablo, bi lahko bila Dušanova favoritka prav Manuela.

Mirko Kocjančič je na hitrih zmenkih očaral vse kandidatke, sam je bil še najbolj navdušen nad Natašo Masten. Bila sta tako zelo sproščena, da sta se prepustila hranjenju drug drugega, med pogovorom pa sta si globoko zrla v oči. V nadaljevanju sta se skupaj odpravila na luksuzni zmenek in videli smo nekaj poljubčkov. Težava je v tem, da se Mirko posveča tudi ostalim kandidatkam, kar pa Nataši ni niti malo po godu. Ali bo junak uspel prikrmariti v varen ljubezenski pristan?