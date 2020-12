Nana ni osvojila Damjana, so se pa zanjo preveč ogreli gledalci

Nana je ob tem na Facebooku zapisala lepo misel, da je kljub temu, da so ga dekleta poskušala zmesti, na koncu zmagala ljubezen. In glede na zapisano smo lahko mirno sklepali, da je bila vesela za Barbaro, kar je Nana tudi potrdila: "Seveda sem vesela zaradi takšnega razpleta. Tudi privoščim jima, da se bosta imela lepo skupaj in da bosta srečna. Zakaj ne? To so lepi občutki in zakaj jih ne bi privoščila nekomu? Pri snemanju pa, saj veste, mora biti tudi malo zapletov in ovir, če ne ne bi bilo zanimivo." (smeh)