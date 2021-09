Nana se ni prijavila zaradi Mitje, gnala jo je radovednost

Nana Kotnik se je v pretekli sezoni Ljubezni po domače borila za srce Damjana Šalamuna. Čebelar iz Banovcev se je takrat zaljubil v Barbaro Pastirk, sedaj pa na njihovi turistični kmetiji že odmeva otroški smeh. Nana je po koncu snemanja odšla svojo pot in ta jo je zanesla v novo sezono Ljubezni po domače, med kandidatke zabavnega Ribničana Mitje Rusa. Toda njen motiv ni bil ljubezenski. Nana razkriva: “Letos sem sodelovala zgolj iz radovednosti. V bistvu sem jaz prijavila Metko in Mihaelo in sem želela biti v bližini, ko so začeli snemati. Izbrala sem taktiko in se prijavila za Rusa.”