Nataša bi rada bila v zvezi, Mirku pa še ni do tega

Mirko Kocjančič ocenjuje, da si Nataša želi čim prej v zvezo, njemu pa še ni do tega. Dejan Ponikvar se je poslovil od Viktorije, a je dobil novo pismo, na kmetiji Sonje Hojnik pa je Aleksandra zamenjal Ivan. Josipu Antoliću so dame skuhale močnik, zaradi česar je bil neizmerno ganjen in hvaležen.

Dejan se poslovi od Viktorije in dobi novo pismo

Na kmetiji Dejana Ponikvarja je vladalo napeto vzdušje, saj so bila dekleta z mislimi pri skorajšnjem slovesu od ene izmed njih. Junak se je odločal med Tejo in Viktorijo. Pohvalil ju je, ker so se lepo razumeli, in izrazil željo, da bi ostali prijatelji. Tejo je pohvalil kot pridno, delavno in neustrašno, Viktorijo pa kot delavno in borbeno dekle, ki je nič ne ustavi. S težkim srcem je dodal, da Viktorije ne vidi na svoji kmetiji. Kandidatka je bila presenečena: "Ampak je tudi tako v redu. Se je že tako izšlo, kot mora biti." Dejanu se je zahvalila za vse, veselilo jo je, ker je lahko spoznala njega in njegovo družino. Ko so se lotili zlaganja drv, pa so našli pismo. Prišli so do zaključka, da bo prišla nova kandidatka.

Aleksander odide, prikaže se Ivan

Tudi Sonja Hojnik je morala izločiti enega kandidata, o čemer se je posvetovala z Branetom. Ta je zaradi njenega zaupanja začutil, da je v prednosti in da bo imel lažjo pot do finala. Sonja pa se je počutila neprijetno, ko je sedla pred Aleksandra: "Ne bom te zavajala, ker iskrica med nama ni preskočila, neka ljubezenska. Pa če lahko ostaneva samo prijatelja, če ti je prav." Aleksander: "Nekdo mora iti, nisem nič užaljen." Sonja ga je pohvalila kot dobro osebo, nežno dušo in razumnega človeka. Junakinja se je veselila, ker ji bo odslej lažje zaradi manj kuhanja in pospravljanja, nakar se je na njeni kmetiji prikazal Ivan. Pojasnil je, da je bil v Črni gori in je zato zamudil. Sonja: "Tak visok moški, samozavesten. Nič mi ni bilo jasno." Opozorila ga je, da je na kmetiji veliko dela, a je tudi sam s kmetije, poleg tega je Haložan, tako kot sama. Ivan jo je kar takoj povabil na zmenek, kar Slavku ni bilo všeč: "Jaz se že cel teden tukaj borim, matram, delam, vse sorte počnem, pa nič. Ne vem, kam to pelje."

'Ona bi rada, da bi bila čim prej v zvezi'

Nataša se je znova zbudila prva in pripravila zajtrk, kar je Mirku veliko pomenilo, saj ga je dolgo časa pripravljal sam. Prislužila si je poljubček, a je želela še informacije o tem, kaj se podi po njegovi glavi. Nataša: "Jaz nisem igračka, jaz sem punca, ki potrebuje varnost, sigurnost." Poudarila je, da ima koristi samo od nje, ko pa se želi imeti lepo, 'pa pridejo vse prav'. Nataša: "A vidiš, da niso za nič koristne?" Mirko je komentiral, češ da ji ni do šale in da bi rada 100-odstotno potrditev, ali sta za skupaj ali ne. Mirko: "Ona bi rada, da bi bila čim prej v zvezi, ampak meni še ni do tega." Mirko je ta dan na zmenek povabil Cecilio, ki je imela občutek, da jo je povabil, ker jo je moral. Presenečena je bila, ker je pohvalil njeno šminko, frizuro, oči, pa tudi njeno duhovitost in sproščenost. Mirko: "Kar se tiče karakterja, od vseh treh žensk mi Cecilijin najbolj ustreza, ker jaz sem veseljak, rad se pohecam in tako naprej, ona je pa ista." Tudi Cecilia je poskušala s pismom, a Mirko tokrat ni nasedel, niti se ni jezil. Mirko: "Cecilia je zelo zabavna oseba, z njo bi se lahko pogovarjal dan in noč."

Mirko je zelo pohvalil Cecilio FOTO: POP TV icon-expand

Ganjeni Josip dočaka močnik

Josip Antolić se je odpravil v toplice, da bi se tam malo umiril po drami v gostilni. Josip: "Žena je pred smrtjo rekla: "Ne slabše dobiti od mene, pa uživaj, pa ne delati."" Tako pa je svojim damam kuhal kavice, za njimi pomival, one pa so samo gledale. Josip: "Nimaš kaj z njimi, one meni niso pokazale ničesar." Ni pa vedel, da mu Katica želi skuhati močnik, Joži in Nada pa sta ji ponudili pomoč. Irena: "Za moje pojme, kakor se je obnašal, mu nobena ne bi smela nič skuhati." Katica: "Irena je zelo negativna. Treba je upoštevati njegove želje, me smo zaradi njega, ne on zaradi nas in naše trme." Ko se je vrnil, je vsaki dami poklonil vrtnico, da bi jih potolažil. Ni mogel verjeti, da so mu skuhale močnik. Povedal je, da bi ga jedel vsak drugi dan. Počutil se je odlično, ker so začele skrbeti zanj, in ni ga zmotilo niti, ko ga je Joži zbodla: "Čudno, da ti je enkrat nekaj všeč." Josip pa je zadovoljno in hvaležno zatrdil, da večerje ne bo nikoli pozabil. Nada: "Mislim, da se je bilo vredno potruditi, pa mu en korak priti nasproti, ker bo verjetno sedaj malo drugače razmišljal."

Josip Antolić je bil ganjen in hvaležen, ko so mu dame skuhale močnik. FOTO: POP TV icon-expand