Nataša: Jaz se počutim res v vseh pogledih zmagovalka

Mirko Kocjančič in Nataša Masten sta uživala na romantičnem potovanju v Istri. Pogovarjala sta se o prihodnosti in izbranko je zanimalo, kaj ga moti na njej. Mirko: " Ena stvar me pa res zmoti in to je ena in edina. Da si, bom rekel, preveč občutljiva. Preveč resno jemlješ moje besede. " Natašo pa je motilo, da njen junak stvari preveč pogreva, obenem pa je ocenila, da so tovrstne težave povsem rešljive z zadostno komunikacijo.

V nadaljevanju sta uživala na plaži, a Nataši ni bila všeč Mirkova stilska preobrazba. Vztrajala je, da se mora znebiti mornarske kape, na koncu pa je to storila kar sama. Nataša: "Jaz sem izbrala vrtnarja, nisem izbrala mornarja." Mirko je napovedal, da se bo v bližnji prihodnosti preselil na Obalo, saj ga morje neizmerno pomirja. Na romantični večerji je užival v njeni družbi, želel je, da bi njuno zgodbo nadaljevala. Nataša pa je zadovoljno ugotavljala: "Jaz se počutim res v vseh pogledih zmagovalka."

