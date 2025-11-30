Svetli način
Nataša: Jaz se počutim res v vseh pogledih zmagovalka

Velenje, 30. 11. 2025 10.20 | Posodobljeno pred 57 minutami

Avtor
Su.S.
Mirko Kocjančič in Nataša Masten sta se prva odpravila na romantično potovanje, na katerem sta nizala resne pogovore in bolj zabavne trenutke. Na koncu sta ugotovila, da želita njuno zgodbo nadaljevati, Nataša pa se je počutila kot zmagovalka.

Mirko Kocjančič in Nataša Masten sta uživala na romantičnem potovanju v Istri. Pogovarjala sta se o prihodnosti in izbranko je zanimalo, kaj ga moti na njej. Mirko: "Ena stvar me pa res zmoti in to je ena in edina. Da si, bom rekel, preveč občutljiva. Preveč resno jemlješ moje besede." Natašo pa je motilo, da njen junak stvari preveč pogreva, obenem pa je ocenila, da so tovrstne težave povsem rešljive z zadostno komunikacijo.

V nadaljevanju sta uživala na plaži, a Nataši ni bila všeč Mirkova stilska preobrazba. Vztrajala je, da se mora znebiti mornarske kape, na koncu pa je to storila kar sama. Nataša: "Jaz sem izbrala vrtnarja, nisem izbrala mornarja." Mirko je napovedal, da se bo v bližnji prihodnosti preselil na Obalo, saj ga morje neizmerno pomirja. Na romantični večerji je užival v njeni družbi, želel je, da bi njuno zgodbo nadaljevala. Nataša pa je zadovoljno ugotavljala: "Jaz se počutim res v vseh pogledih zmagovalka."

Ljubezen po domače in magazinska oddaja Ljubezen po domače na kavču sta na sporedu ob sobotah ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.

ljubezen po domače 2025 mirko kocjančič nataša masten
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
komandos
30. 11. 2025 11.17
Punca tebi so že vsi VLAKI odpeljali za skupno življenje da bi živela z partnerjem pozabi a nje de de
ODGOVORI
0 0
