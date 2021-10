Nataša o sporu s tekmico: Sonja je lačna slave

Nataša Masten nam je zaupala, zakaj je prvo noč prespala v postelji Mitje Rusa in kaj se je ponoči dogajalo. O svoji tekmici Sonji Plešnar, s katero sta zaradi tega na bojni nogi, pa pravi, da se pretvarja.

V sobotni oddaji Ljubezen po domače – VOYO vam omogoča enotedenski predogled vsake oddaje – so se potrdile napovedi, da bo pri Mitju Rusu še zelo napeto. Za njegovo srce se borijo tri dekleta, še posebej zagreti sta Sonja Plešnar in Nataša Masten, ki sta se celo prerivali. Nataši ni bilo všeč, da se je znašla v takšni situaciji, a kot nam je povedala, je bila izzvana in se je zato tudi odzvala. Nataša brez dlake na jeziku: “Če bi začela, bi ji mogoče tiste umetne lase izpulila iz glave.” In doda: “Jaz sem preveč direktna in iskrena in to me včasih tepe. Ampak bom povedala tako, kot je.”

icon-expand Nataša se je odzvala, ker je bila izzvana. FOTO: POP TV

Primorka pravi, da Sonje ni videla kot konkurentke, motilo pa jo je njeno obnašanje in pretvarjanje: “Tudi tiste solze so bile zaigrane. Umetne, verjetno (smeh). Čez pol ure se je že smejala, je bila že najbolj vesela. Ona res igra ... Če bi bila jaz tako zelo ljubosumna na Sonjo, bi že takoj prekinila ta zmenek z zlato karto.” In še doda: “Če ima moški na izbiro mene in njo in izbere njo, s tem pokaže, da ni inteligenten, nič drugega.” Zanimalo nas je še, kaj je na vse to porekla njena mama, ki jo je omenila v izjavah po tem dogodku: “Je rekla, da sem dobro izpeljala. Sonjino obnašanje ji ni bilo niti malo všeč in ona ve, kakšna sem jaz – če me kdo sprovocira, bom vračala.”

icon-expand Nataša je neposredna, kar jo včasih tepe. FOTO: POP TV

Se je pa spor med kandidatkama poglobil, ker je Nataša prvo noč prespala v Mitjevi postelji, kar naj bi Sonjo iztirilo. Nataša pojasnjuje: “Nisem smuknila v njegovo posteljo. Že ko smo prišle k njemu, je bila blazina, na kateri bi morala spati, nekam prazna. In sem šla spat na kavč, Sonja pa je začela kuhati ob dveh, treh ponoči. Meni je tako ali tako nagajala, potem sem jaz znorela, šla pred njegova vrata in mu rekla: 'Glej, Mitja boš naredil red tukaj ali ne? Ker Sonja kuha juhe sredi noči.' Mitja je rekel: 'Pridi ti v mojo sobo spat, da boš imela mir.' No, in sem šla tisto noč, on pa je spal na kavču.”

icon-expand Nataša meni, da so bile Sonjine solze zaigrane. FOTO: POP TV

Toda kamere so jo vseeno ujele v Mitjevem objemu. Nataša: “Oddaja marsikaj pokaže. Jaz se lahko stiskam tudi s prijateljico. To je vse prijateljsko, to ni bilo nič kaj takega.” Pravi, da se ni zgodil niti poljub, kajti moškega mora najprej spoznati, da je pripravljena na naslednji korak. Tisti, ki jo poznajo, to prav dobro vedo. Nataša: “Moški je tri dni prespal pri meni in rekel: 'Zraven nobene ženske še nisem spal, ki se je ne bi smel niti dotakniti.' Jaz lahko spim tudi tri mesece z nekom, če nisem prepričana, ali je to oseba, s katero bi živela.” Ali je to Mitja, pa bomo videli v nadaljevanju šova.

icon-expand Objem, kaj več morda v nadaljevanju. FOTO: POP TV

Nova oddaja Ljubezen po domače v soboto ob 20. uri na POP TV in že zdaj na VOYO.