Nataša ob sebi ne pogreša moškega: Saj so samo za zgago

Nataša Masten je po razočaranju v ljubezni okoli svojega srca zgradila zid. Potem ko se je poslovila od Jureta Strune, se še ni našel moški, ki bi ga vzela za svojega. Trenutno se posveča otroku ter službi in ne čaka na princa na belem konju.

Nataša Masten je veljala za favoritko Jureta Strune. Spoznala sta se na romantični večerji na slepo, kjer ga je tako zelo očarala, da je ni želel izpustiti iz rok. Žal pa se v nadaljevanju iskrice niso razplamtele v ogenj, hitro sta namreč ugotovila, da ima Jure pričakovanja, ki jih Nataša ne bi mogla izpolniti, in to je velika želja po otrocih. Primorka se je zato odločila, da se bo poslovila, svoj odhod pa je začinila z izjavo, da si želi, da bi prijezdil za njo in jo ustavil. Nataša: "Meni je bilo čisto vseeno. Jaz, ko se za nekaj odločim, to izpeljem do konca in grem. To je bilo bolj za medije, za gledalce, da je bilo malo bolj zanimivo."

icon-expand Jure je po romantični večerji ni želel izpustiti iz rok. FOTO: POP TV

Vzporedno z njenim romantičnim popotovanjem so gledalci spremljali tudi komentarje Mitje Rusa, ki je bil vseskozi v precepu. Povedal je, da bo Natašo pogrešal, spet drugič, da ji ni pomoči. Nataša: “V svojih izjavah se tako izgublja, da je brez veze. Kar se naju tiče, pa je zadeva odločena. To je preteklost.” Tako kot je sedaj preteklost Jure Struna. Nataša meni, da med kandidatkami, ki so še v šovu, zanj ne bi bila primerna nobena. Nataša: “On išče punco, ki ima izkušnje z ježo in ji to ni tuje. Ki ima rada konje, ki bi bila dejansko tam pripravljena živeti. Bolj za konje, ne za njega.”

icon-expand Slovo od Jureta Strune FOTO: POP TV

Na vprašanje, ali je sama že spoznala princa na belem konju, odgovori: “Jaz ga v bistvu ne iščem. Meni je za to čisto vseeno, jaz sem že od leta 2016 samska, ker imam slabe izkušnje z moškimi in sem se umaknila od tega. Sploh ne vem, kaj bi se moralo zgoditi, da bi se za nekoga odločila, da ga vzamem za svojega. Ne vem, kaj bi moral narediti, da bi prišel do mojega srca, ker imam za seboj res hudo razočaranje.” Zato je okoli svojega srca zgradila zid. Nataša: “Mislila sem, da se bo mogoče kaj premaknilo, ampak se ni. Mogoče se bo nekoč in nekje.” Trenutno pa je osredotočena na otroka in službo. Nataša v smehu: “Moškega res ne pogrešam, saj so samo za zgago.”

icon-expand Nataša pravi, da so moški samo za zgago. Dokažite ji nasprotno. FOTO: POP TV

Prizna pa, da je do obeh junakov podeželja gojila določena čustva: “Če mi ne bi bila všeč, se zagotovo ne bi prijavila ne za enega ne za drugega.” Na prvem mestu je bila zanjo izkušnja, je pa v Ljubezni po domače ne bomo več videli, pravi. Morda pa v katerem drugem šovu. Nova oddaja Ljubezen po domače bo na sporedu v torek ob 20. uri na POP TV.