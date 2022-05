Nataša: Patriciji gre samo za zmago, Jureta si ne želi

Sonja Plešnar se je za komentiranje nove oddaje Ljubezen po domače oblekla v Manuelo . Ker se je vživela v vlogo, se je Mitja Rus ob njej zelo zabaval. Sonja Manuela, ko je zagedala Jureta Struno : “Potem pa grem domov, no. Kaj ti moje trepalnice niso všeč? Pa ne morem imeti otrok, pa ne morem preklinjati ... Pa, Jure, no. Saj bom drugega našla, ni problem.”

Nataša Masten je povedala, da je nič ne pogreje, ko zagleda Jureta, in da do njega ne goji nobenih čustev. Irena Drozg pa je v očeh junaka podeželja prebrala, da je zelo razočaran, ker se mu zdi, da ni našel prave in bo ostal sam. Obe z Natašo sta bili mnenja, da sta Sara in Patricija premladi zanj.