Nataša po sporu z Mitjo: Jaz sem se rešila tega pekla

Po prihodu z zmenka sta se Mitja Rus in njegova Nataša strašno sprla. Matej je bil presenečen, ko je Mihaela Krajnc domov pripeljala Bojana. Da bi jo povabil na zmenek, razmišlja tudi Metkin snubec Matej. Milan Podgornik pa je razkril, za katero damo bije njegovo srce.

Matej se je opravičil Metki Krajnc, ki ga je tako hitro povabila na zmenek, da ni imel časa pripraviti presenečenja zanjo. Po tem, ko ji je predal malo motorističnega znanja, ga je ustavila in ga povabila na pogovor. Pričakovala je več romantike in res ji je podaril vrtnico, ki pa ni bila njene najljubše barve. Ko ga je vprašala, katere barve oči ima, je prav tako ustrelil mimo. Na vprašanje, kaj pričakuje od ženske, je nato odgovoril še: “Da trpi moje prdenje pod kovtrom.” Metka: “Romantika je, samo njemu ne gre ... Denis še vedno vodi.” Matej pa je začel premišljevati o tem, da bi na zmenek peljal njeno nečakinjo. Vsako oddajo Ljubezen po domače si lahko že teden prej ogledate na VOYO.

icon-expand Matej je po ponesrečenem zmenku z Metko začel premišljevati o Mihaeli. FOTO: POP TV

Bojan je Mihaeli Krajnc razkril, da se je od nekdaj navduševal nad gradovi, vitezi in princeskami. Povabil jo je na dvorec Bukovje, kjer je svojo junakinjo oblekel v princesko, sam pa se je prelevil v viteza. Ko jo je zagledal, je bil navdušen: “Vau, vau, vau, čudovita si.” Ona pa ni bila navdušena nad pogostitvijo, kajti Bojan ni vedel, da je vegetarijanka, zato jo je neprijetno presenetil s pečenim piščancem in pečeno svinjsko glavo. Postregel si je samo on: “Da bom močen, da se bom lahko kosal z ostalima dvema.” A Mihaela je prijazno ocenila, da se je potrudil in nanjo naredil dober vtis.

icon-expand Bojan se je okrepčal, da se bo lahko kosal s konkurentoma. FOTO: POP TV

Tanja Postružnik Koren je Mitjo Rusa in Natašo povabila na tantrično seanso, da bi se lahko "povezala na višjem nivoju". Sprejela ju je tantrična mojstrica Urška Drabik Shivani. Mitja in Nataša sta bila zmedena, kar se je samo še stopnjevalo, ko jima je Urška začela postavljati vprašanja. Ko sta začela s prakso, je Nataši šlo na smeh, malce pa je bila tudi jezna, saj ni hotela vaditi pred kamerami. Dodala pa je: “Do Mitje so se začela razvijati čustva že na začetku in zdaj so vedno večja in močnejša, to mi je danes dokazal tudi on z njegove strani, ne samo jaz njemu, tako da mislim, da se zadeve odvijajo v pravo smer.”

icon-expand Mitja in Nataša na tantrični seansi. FOTO: POP TV

Cecilija je, oblečena v srajco Milana Podgornika, pekla palačinke, da bi pritegnila njegovo pozornost. Ko sta se z Marjano vrnila z zmenka, je vsako obdaril z vinom. Majda je ugotavljala, da je njihov junak izredno pozoren moški in da poskrbi za vse ženske, ki se borijo za njegovo srce. Marjana se je nato pohvalila, češ da je prevzeta od prijetnih dogodkov na zmenku in da še vedno malo sanja. Cecilija ga je nato vprašala, kakšne možnosti imajo vse tri, a se ji je zdel nedostopen. Majda si vsekakor ni želela izpasti prva, kajti Milana je želela bolje spoznati.

icon-expand Za katero izmed dam je bila to zadnja večerja? FOTO: POP TV

Vesna je med morala čakanjem na golobčka gledati Sonjino predstavo. Sonja je uživala in zdelo se ji je, da zabava Vesno, ona pa je zavijala z očmi, med drugim se je skrila pod blazino in prosila, naj se Mitja in Nataša že vrneta. Ko sta končno prišla, se je Vesni dozdevalo, da je junak podeželja tisti dan doživel šok: “Mislim, da še zdaj čisto dobro ne ve, kje je bil, pa zakaj je bil, in po mojem bo moral to malo prespati.”

icon-expand Animatorka Sonja FOTO: POP TV

Cecilija je postala slabe volje, kajti Majda je znova ukradla Milana, s katerim sta veselo nazdravljala. A kandidatka je junaka spomnila na članek, v katerem je Milan govoril o svoji mami, ki ji je do konca stal ob strani. Majda: “Mene je to tako ganilo, da moram reči, da sem bila solzna.” Spomnila se je na svojega kužka, od katerega se ni mogla posloviti, saj je njen nekdanji partner ni obvestil. Cecilija pa se je jezila, češ zakaj bi se trudila za moškega, ki ji ne namenja nobene pozornosti.

icon-expand Majdo je ganila Milanova pripoved o njegovi mami in slovesu od nje. FOTO: POP TV

Mitja in Nataša sta se pred piknikom grdo skregala. Kandidatki se je zdelo, da jo želi junak podeželja ponižati pred vso Slovenijo, on pa se je branil, da to ne drži. A Primorka je hotela oditi domov in je že pakirala. Zmotila naj bi jo Mitjeva izjava, češ da je bitko dobila, vojne pa ne bo. Nataša je priznala, da je od samega začetka imela občutek, da je tista prava za Mitjo, da je čakal samo nanjo, a se je očitno motila: “To je oseba, ki očitno ne ve, kaj pomeni ljubezen.” Napovedala je, da bo sama poskrbela za lepo življenje, če ji ga že Mitja ne more zagotoviti. On pa je povedal, da se ni zaljubil na prvi pogled in da je od nje pričakoval takšno nevihto.

icon-expand Mitja je priznal, da se ni zaljubil na prvi pogled. FOTO: POP TV

Mateja je po ponesrečenem zmenku tolažil kar Metkin brat Janez. Vprašal ga je, ali bi lahko na zmenek peljal njegovo hčerko Mihaelo, a je bil gospodar pesimističen: “Mihaela, mislim, bi mu kar hitro rekla, da ni zanjo. Pa tudi meni ne sede najbolj.” Matej je vztrajal, a se je malo zamislil, ko je izvedel, da bo Mihaela podedovala kmetijo, to pa pomeni, da bi moral veliko delati.

icon-expand Matej in gospodar Janez FOTO: POP TV

Nataša se je iz Mitjeve spalnice vrnila na svoje ležišče. Sonji je povedala: “Veš, kako sem srečna. Jaz sem se rešila tega pekla, tebi pa ...” Sonja ni ničesar razumela, a ji je Nataša rekla, naj o vsem povpraša gospodarja. Povedala je še, da je zmagala, da odhaja z vzdignjeno glavo, da pa še ne ve, kdaj. A vse skupaj je nameravala še malo prespati. Zdelo se ji je, da ni storila ničesar narobe, da je imela Mitjo rada, a da on ni bil resen.

icon-expand Nataša se je izselila iz Mitjeve spalnice. FOTO: POP TV

Mihaela se je domov vrnila z Bojanom, ki se je najprej srečal z Mišico, torej Matejem. Bojan: “Mislil je, da me ne bo. Sem ga kar presenetil.” Mateju je zaupal, da sta se imela z Mihaelo čudovito, zaradi česar je bil ta malce ljubosumen. Kandidata sta nato napovedala hud boj. Bojan: “Bom pokazal, kdo je tu glavni, ni vse v mišicah.” Matej pa je Mihaelo prosil: “Upam, da ne boš jutri še kakšnega privlekla.”

icon-expand Ko tvoja junakinja domov pripelje še enega snubca ... FOTO: POP TV

MIlana je tisti večer presenetilo ljubezensko sporočilo dame, ki jo že dolgo pozna in mu že dolgo tiči v srcu. Vesel je bil, da se je končno izpovedala, in želel ji je dati možnost. Milan: “Mislim, da je tam iskrica, ki gori. V kratkem bo izločanje. Tudi jaz moram biti pošten do punc in moram povedati resnico.” Razkril je tudi, da obleko šiva prav za to skrivnostno damo: “Jaz sem imel vedno pred očmi osebo, ki mi je izpovedala ljubezen.”

icon-expand Milan pretresen z ljubezenskim sporočilom v rokah. FOTO: POP TV

