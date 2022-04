Natašina napoved: Jureta ne bosta našla sreče s Patricijo in Leo

Ireni Drozg in Julijani Štilec se je na kavču pridružila Nataša Masten. Julijana: “Ko je Nataša prišla, mi je bilo kar malo nerodno, ker smo jo prej tako 'šimfale'.” Nataša pa se je veselila, da bo lahko videla, kaj se dogaja na Juretovem ranču po njenem odhodu in da bo lahko ogovarjala skupaj z Ireno in Julijano. Ugotavljala je, da so na ranču ostale samo mlade in nezrele punce in da je prav, da je odšla. O Manueli je povedala, da išče sponzorja, ne ljubezni, Patricija pa je prišla po prepoznavnost, zmago in trofejo, a tega Jure še ni ugotovil. Je pa komentatorje navdušil poljub med Juretom in Patricijo, a se je Nataši zdelo, da dogodek ni bil spontan, temveč zaigran.