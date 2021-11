Natašo po slovesu od Mitje oboževalci zasuli s srčki, šopki in komplimenti

Nataša Masten ne obžaluje zaključka svoje zgodbe v Ljubezni po domače, kajti junak podeželja, Mitja Rus, ni bil njen sanjski moški. Slednji se morda skriva med snubci, ki so jo na družbenih omrežjih zasuli s sporočili.

Mitja Rus je v petkovi oddaji Ljubezen po domače – vsako oddajo si lahko že teden prej ogledate na VOYO – presenetil s svojo končno odločitvijo. Po tem, ko je domov poslal Sonjo Plešnar, so gledalci verjetno pričakovali, da bo na romantično potovanje povabil Natašo Masten, a se je na koncu poslovil tudi od nje. Primorka nam je zaupala, da je na takšen razplet pomislila tudi sama: “Ko sva se s Sonjo odpravljali, me je vprašala: “Kaj misliš, katero bo Mitja izbral?” Sem rekla: “Jaz mislim, da ne bo nobene izbral.” Kljub temu ga je njegova odločitev presenetila, česar pa ni pokazala: “Sem prav gledala po televiziji, sem imela tak poker obraz. Saj verjetno mi tisti trenutek ni bilo nič, ampak mi ni bilo ravno ok, ker sem vseeno pričakovala, da se bo morda odločil zame … Jaz včasih določene stvari kar skrijem, tako da ljudje ne vidijo, kaj v tistem trenutku čutim.” A je hitro spoznala, da Mitja ni to, kar si je želela. Nataša: “Določene izjave so me kar presenetile. Me je negativno presenetil, tako da hvala Bogu, da je tako, kot je.”

icon-expand Nataša Masten, ko je Mitja obelodanil svojo končno odločitev. FOTO: POP TV

Sicer je Mitja svojo odločitev argumentiral z nevihto, ki sta jo imela po zmenku pri mojstrici tantre. Na vprašanje, ali je res tako nevihtna ženska, odgovori: “Ne, to je bil dejansko ves čas nek njegov izgovor, ki ga je potreboval. Ker ni bil pripravljen na resno zvezo in je prenesel krivdo name. Zame to ni bila nevihta, dejansko se nisva skregala, samo povedala sva drug drugemu, kar sva si. Mislim, da je to bil njegov izgovor, in to je tudi dokazal.”

icon-expand Nataša meni, da Mitja ni pripravljen na resno zvezo. FOTO: POP TV

Nataši se je po slovesu od Mitje mudilo domov, k svoji hčerki in v svoje dobro, staro življenje. Takrat je povedala, da gre naprej in da bo še naprej čakala na sanjskega moškega. Pa ga je tudi našla? Nataša: “Ne, jaz ga še nisem srečala. Mogoče se skriva med vsemi temi, ki so se mi javili v času predvajanja oddaje.” In res so jo na družbenih omrežjih moški zasuli s šopki, srčki in komplimenti. Nataša: “Da ne govorimo, koliko jih je še privat in je javnosti skrito. Saj sem se pošalila, nekaterim sem napisala: “Če želiš biti v čakalni vrsti, imaš termin leta 2023.” Nato pa doda: “Jaz sem zadovoljna s svojim življenjem in sem zelo rada svobodna. Ampak če bi našla nekoga, ki je pripravljen na resno zvezo, kjer bi bila prisotna čustva, je to nek hud paket, ki ga zelo težko dobiš. In sem rajši sama, kot pa da bi nekaj na silo.”

Za konec pa smo jo vprašali še za komentar napovednika prihodnje oddaje, v kateri bo Mitja Rus pozvonil na Sonjinih vratih. Nataša: “Jaz sem to izvedela, ko smo imeli zaključno snemanje. Sva šli z Vesno k Mitji in takrat mi je Vesna to omenila. Jaz tega sploh nisem vedela in sem bila malo presenečena.” Tako kot bodo presenečeni gledalci Ljubezni po domače, ki bo na sporedu znova v petek ob 20. uri na POP TV. Vsaka oddaja je že teden dni prej na VOYO.