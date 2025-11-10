Svetli način
Ljubezen po domače

Navdušenje na kavču: Vsi moški bi se morali zgledovati po Dejanu

Velenje, 10. 11. 2025 07.00

Su.S.
Komentatorji iz Ljubezni po domače na kavču niso mogli prehvaliti Dejana Ponikvarja, ki ga Polona Kranjc ni prav nič zmedla s svojim prihodom. Junak ostaja predan Patriciji, s tem pa deležen občudovanja in odobravanja.

Tanja Postružnik Koren je želela preveriti, ali je Patricija res Dejanova prva violina. Z namenom, da ga testira, mu je poslala postavno Polono Kranjc. Svetlolaska bi lahko zmedla junaka, a se to ni zgodilo. Dejan je bil prijazen in spoštljiv, obenem pa je jasno povedal: "Polona je prišla. Nič zato, jo sprejmemo na kmetijo. Dobrodošla. Štren zmešati ne bo mogla več, tako da jaz se ne sekiram zaradi tega. Lahko jih pride še 15 zaradi mene, Patricija je ena in to je to."

Krasotica Patricija je Dejanu očitno ukradla srce.
Krasotica Patricija je Dejanu očitno ukradla srce. FOTO: POP TV

Medtem ko sta se David Sepe in Milan Stojnić strinjala, da moči blondinke ne gre podcenjevati in da lahko pride do kakšnega potresa, so ostali komentatorji takoj zavzeli stališče, da je Dejan že izbral svojo favoritko in da tega ne more spremeniti prav nič. Mojca Šumnik: "On se je odločil za Patricijo in mu lahko Mona Lizo pošljejo tja, pa bo videl samo Patricijo."

Tudi Milanu je bilo hitro jasno, kam pes taco moli: "V bistvu je zanimivo, da je edini, ki se ne pusti prinesti naokoli." Alenka Brezovšek: "Vsi drugi so pogrnili." Kasneje je še dodala: "Vsi moški bi se morali zgledovati po Dejanu, da če izbereš eno, in če ti ta ustreza, jo obdrži za Božjo voljo. Moškim bi svetovala, da naj gledajo z zgornjo glavo, ne pa vedno s spodnjo."

Ljubezen po domače in magazinska oddaja Ljubezen po domače na kavču sta na sporedu ob sobotah ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.

