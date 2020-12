Ne zamudite razburljivega epiloga Ljubezni po domače

Četrta sezona Ljubezni po domače se končuje. Njen epilog se bo odvil v vili ljubezni, kjer bo junake podeželja in njihove izbrance pričakala Tanja Postružnik Koren . Na romantična potovanja je odšlo pet parov, poti enega para so se že razšle, vprašanje pa je, kakšna prihodnost čaka ostale štiri.

Na enem od romantičnih potovanj smo v letošnji sezoni videli zaroko. Franc Jarc je bil tisti, ki je svojo izbranko Anamarijo Gorjup presenetil z zaročnim prstanom, in nocoj bomo izvedeli, ali bo zaročnemu sledil še poročni obroček.

Tudi Janez Rebernik in njegova izbranka Darja Sančanin sta se na romantičnem potovanju pogovarjala o poroki. Toda Tanja bo tudi njima nalila čistega vina in Darja bo ob ogledu prizorov z Janezovih vročih zmenkov ugotavljala: "On vsaki pravi, da jo ima rad."