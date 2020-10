Izbruh jeze: Nisem petletni otrok, da bi moral poslušati te debilnosti

V nocojšnji oddaji Ljubezen po domače se bomo vrnili na kmetijo Janeza Rebernika, kjer pa ne bo več tako idilično. Med njegovimi snubkami se bo začelo prebujati ljubosumje, sožitje bo izpodrinila tekmovalnost. Ruža Pejič bo še posebej zagreta za junaka podeželja in med zajtrkom bo povedala, da se vsekakor vidi na njegovem posestvu. TodaAlenki Brezovšek se bo zdelo, da njo in Lilijo Mitiougu bolj kot Janez zanima njegova kmetija. Alenka: "Materialistki sta." Ruža: "Malo si me užalila, draga."