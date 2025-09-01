Nepredvidljiv pričetek: Romantične večerje in dvojni hitri zmenki

Prva oddaja Ljubezni po domače bo razkrila imena junakov, ki jih bodo gledalci spremljali v novi sezoni. Odvila se bodo prva romantična srečanja, za dva junaka pa se bodo potegovale iste snubke.

11 osamljenih src

V sedmi sezoni Ljubezni po domače se je Sloveniji predstavilo kar 11 osamljenih src, ki je želelo spoznati sorodne duše. Po predstavitvah se je pričelo čakanje na ljubezenska pisma, ki so pogoj, da zgodbe junakov spremljamo tudi v oddaji. Zagotovo bi dovolj pisem prejela Jasna Perme iz Braslovč, ki pa je žal izstopila, saj je bila med prizadetimi v poplavah. Na veselo novico pa čakajo romantična in gostoljubna Sonja Hojnik iz Bratislavcev, nasmejan in aktiven Josip Antolić iz Krškega, zabaven in dobrodušen Marjan Pristopec iz Šmartnega pri Litiji, urejen in šarmanten vrtnar Mirko Kocjančič iz Ljubljane, srčen in spoštljiv Sandi Hribernik iz Oplotnice, duhovit in nasmejan Dušan Dule Petrič iz Starega trga pri Ložu, iskren in čustven Pablo Alejandro Gelb iz Litije, preprost in skromen Matej Nikolavčič iz Kojskega, romantičen kavboj Peter Benedik iz Spodnje Lipnice ter nasmejan in iskren Dejan Ponikvar iz Nove vasi.

Junaki sedme sezone Ljubezni po domače FOTO: POP TV icon-expand

Koga bomo spremljali v oddaji?

V nocojšnji oddaji bo znano, kdo je prejel dovolj pisem, gledalci pa bodo spoznali tudi prve snubce in snubke. Tanja Postružnik Korene bo namreč izbrance povabila, naj izžrebajo eno izmed prejetih ljubezenskih sporočil in s pošiljatelji bodo še isti večer šli na romantično večerjo. Posebno presenečenje pa čaka dva junaka, ki bosta izvedela, da bi ista dekleta rada spoznala oba. Junaka se bosta morala pripraviti na hitre zmenke, po koncu pa bosta ugotovila, da je obema všeč isto dekle. Oddaji Ljubezen po domače bo sledila magazinska oddaja Ljubezen po domače na kavču, kjer bodo bivši udeleženci šova komentirali dogajanje na kmetijah. Ker so nekoč sami bili del šova, točno vedo, kako se udeleženci počutijo, kaj se jim plete v glavah, in lahko napovedo, kdo bo našel ljubezen in kdo samo nove prijatelje.

Tanja Postružnik Koren FOTO: POP TV icon-expand