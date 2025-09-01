Svetli način
Ljubezen po domače

Nepredvidljiv pričetek: Romantične večerje in dvojni hitri zmenki

Velenje, 01. 09. 2025 15.32 | Posodobljeno pred 1 uro

Prva oddaja Ljubezni po domače bo razkrila imena junakov, ki jih bodo gledalci spremljali v novi sezoni. Odvila se bodo prva romantična srečanja, za dva junaka pa se bodo potegovale iste snubke.

11 osamljenih src

V sedmi sezoni Ljubezni po domače se je Sloveniji predstavilo kar 11 osamljenih src, ki je želelo spoznati sorodne duše. Po predstavitvah se je pričelo čakanje na ljubezenska pisma, ki so pogoj, da zgodbe junakov spremljamo tudi v oddaji. Zagotovo bi dovolj pisem prejela Jasna Perme iz Braslovč, ki pa je žal izstopila, saj je bila med prizadetimi v poplavah. Na veselo novico pa čakajo romantična in gostoljubna Sonja Hojnik iz Bratislavcev, nasmejan in aktiven Josip Antolić iz Krškega, zabaven in dobrodušen Marjan Pristopec iz Šmartnega pri Litiji, urejen in šarmanten vrtnar Mirko Kocjančič iz Ljubljane, srčen in spoštljiv Sandi Hribernik iz Oplotnice, duhovit in nasmejan Dušan Dule Petrič iz Starega trga pri Ložu, iskren in čustven Pablo Alejandro Gelb iz Litije, preprost in skromen Matej Nikolavčič iz Kojskega, romantičen kavboj Peter Benedik iz Spodnje Lipnice ter nasmejan in iskren Dejan Ponikvar iz Nove vasi.

Junaki sedme sezone Ljubezni po domače
Junaki sedme sezone Ljubezni po domače FOTO: POP TV

Koga bomo spremljali v oddaji?

V nocojšnji oddaji bo znano, kdo je prejel dovolj pisem, gledalci pa bodo spoznali tudi prve snubce in snubke. Tanja Postružnik Korene bo namreč izbrance povabila, naj izžrebajo eno izmed prejetih ljubezenskih sporočil in s pošiljatelji bodo še isti večer šli na romantično večerjo. Posebno presenečenje pa čaka dva junaka, ki bosta izvedela, da bi ista dekleta rada spoznala oba. Junaka se bosta morala pripraviti na hitre zmenke, po koncu pa bosta ugotovila, da je obema všeč isto dekle.

Oddaji Ljubezen po domače bo sledila magazinska oddaja Ljubezen po domače na kavču, kjer bodo bivši udeleženci šova komentirali dogajanje na kmetijah. Ker so nekoč sami bili del šova, točno vedo, kako se udeleženci počutijo, kaj se jim plete v glavah, in lahko napovedo, kdo bo našel ljubezen in kdo samo nove prijatelje.

Tanja Postružnik Koren
Tanja Postružnik Koren FOTO: POP TV

Res je, da smo to sezono posneli že pred časom, zato vam priporočamo, da si na VOYO še enkrat ogledate predstavitveno oddajo sedme sezone in obudite spomine na kmete in kmetice, ki se bodo to jesen na POP TV borili za največjo nagrado na svetu – ljubezen!

Ljubezen po domače in Ljubezen po domače na kavču boste lahko spremljali od ponedeljka do srede ob 20. uri. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.

ljubezen po domače 2025
