Nepričakovani navali strasti na hitrih zmenkih

Petim že znanim junakom podeželja, ki jih bomo še naprej spremljali v oddaji Ljubezen po domače, sta se pridružila Tomaž Bizjak in Jože Rožen. Na hitrih zmenkih smo videli prve poljube, najbolj zagreta pa je bila samozavestna in odločna Ema.

Sedem junakov podeželja je Tanja Postružnik Koren že v prvi oddaji odrešila muk in jim sporočila, koliko snubcev in snubk jim je pisalo. Največ oziroma dovolj pisem so prejeli Darja Tomažin, brata Hafner, Milan Tržan in Miha Božič, zato bomo njihova romantična iskanja spremljali še naprej. Štirje junaki pa so na odločitev o svoji usodi še čakali, med njimi Tomaž Bizjak, ki je po predstavitveni oddaji postal izjemno priljubljen med dekleti. Njegova mama Gordana je povedala, da telefonski klici kar dežujejo. Njena srčna želja je bila, da bo njen sin po velikem razočaranju v ljubezni končno našel srečo. Seveda nas ni presentilo, da je prejel ogromno pisem. Tomaž je povedal: "Vsekakor bom dal prednost tistim puncam, ki so mi pisale in se javno izpostavile, ker imajo dosti več poguma." Ko mu je mama izročila kup pisem, so ga navdali nadvse prijetni občutki. Vesel je bil, da so ga dekleta začutila, da mu zaupajo in komaj je čakal, da jih spozna.

Tomaž Bizjak si je oddahnil FOTO: POP TV

Janez Kucler je povedal, da ga po predstavitveni oddaji ni klicalo nobeno dekle, zato je upal, da mu bo Tanja prinesla kakšno pismo. Želel si je spoznati pridne ženske, ki znajo kuhati in se ‘pohecati’. In res je prejel pismo, v katerem je bila fotografija Ani, ki mu je bila takoj všeč. Ani je že babica, Janez pa je nanjo naredil zelo dober vtis. Še boljšega verjetno takrat, ko je izjavil, da ga to, da je že babica, prav nič ne moti. Dobil je še drugo pismo, kar pa ni bilo dovolj in se je poslovil od gledalcev, a je bil zadovoljen z ljubezensko pošto. Povedal je, da je pripravljen tudi na poroko.

Janez Kucler se je poslovil z dvema pismoma v rokah. FOTO: POP TV

Andrej Jerajpa je naznanil, da se je njegovo življenje po predstavitveni oddaji zelo spremenilo in je imel za Tanjo novice. Povedal je, da je šel dan po predvajanju na kolesarjenje proti Logarski dolini in je srečal dekle, ki ga je videlo v oddaji. Pot sta nadaljevala skupaj, tudi življenjsko. Andrej bi sicer lahko nadaljeval iskanje sorodne duše v oddaji, a ker ima dekle, sta se s Tanjo poslovila.

Andrej Jeraj je dan po predstavitveni oddaji našel ljubezen, zato se je poslovil. FOTO: POP TV

Jože Rožen je bil že dan pred Tanjinim prihodom na trnih. Njegova hči Teja je upala, da bo dobil kakšno pismo, saj bi bil v nasprotnem primeru razočaran. V Tanjini košari ni bilo pisem zanj, a Tanja ga je presenetila z izjavo: "Ostajaš v naši oddaji, ker si joker te sezone." Dobil je namreč mesto, ki bi ga moral zasesti Andrej. Tanja je razkrila, da ne gre za miloščino, saj je prejel pisma, ženske pa bodo prišle naravnost na njegovo kmetijo. Jože je od sreče kar zavriskal.

Jože Rožen je joker te sezone FOTO: POP TV

Ostale junake so čakali hitri zmenki. Miha Božičje svoje dame v hipu očaral s sproščenostjo, nasmehom in komentarjem, da so videti lepše, kot na fotografijah. Darja Tomažin je svojim snubcem dvignila pritisk in v njih zbudila lepa pričakovanja. Tomaž Bizjak je svojim damam polaskal, da jih je lepo videti in jim poslal poljub, zato je nanje naredil dober prvi vtis.

Pogumni snubci in snubke FOTO: POP TV

Ko se jeMilan Tržan namenil proti svojim damam, je Ema stekla proti njemu, pri tem podrla tablo z njegovim imenom in mu planila v objem. Sledile so ji še skoraj vse ostale dame, Milan pa je bil srečen, ker se za njegovo srce potegujejo tako vesela dekleta. Milan: "Super punce!" A zaplet je v njih prebudil tudi tekmovalnost, zato bo na njegovi kmetiji verjetno precej napeto.

Strastne Milanove dame FOTO: POP TV

Jaka Hafner je vsako damo poljubil na roko in jih razorožil tako s svojim spoštljivim odnosom kot humorjem in sproščenostjo. Gašperja Hafnerja je čakalo veliko deklet in kar takoj jim je priznal, da ga je "začelo stiskati".

Jaka Hafner je očaral s kavalirskimi poljubi FOTO: POP TV

Sledilo je spoznavanje. Darji je Branko prinesel šopek rož, kar ji je bilo zelo všeč, a njega je zmotila izjava, da bo na njeni kmetiji treba delati in da bo moral biti hitrejši. Gašperju je Andreja prinesla kozarec slivove marmelade, ob čemer je pripomnil, da ne bi bilo nič narobe, če bi iz sliv skuhala še kaj bolj tekočega. Na zmenku sta celo zaplesala, da je preizkusil, kako se bosta ujela na veselicah. Andrejo in zagotovo še kakšno gledalko je vsekakor očaral s svojo sproščenostjo.

Darja je bila nadvse odločna FOTO: POP TV

Jaka je najprej pozdravil Anjo, ki je imela strašno tremo, saj je bil to njen prvi zmenek v življenju. Pojasnila je, da doslej ni spoznala nobenega pravega moškega in da jo je k prijavi opogumila njena mama, ki se ji Jaka zdi pravi, pošten moški. Za razliko od Anje je bila Ema veliko bolj samozavestna. Milanu je prinesla domačo dobroto in mu povedala, da je ona prava zanj in bi jo vsekakor moral izbrati. Dodala je, da se želi poročiti, saj ima majhno pokojnino in skupaj bi imela dovolj, da bosta uživala v hrani, ponoči pa kurila kalorije, saj je še vedno poskočna. Tomaž Bizjak je bil negativno presenečen nad dejstvom, da sta Andreja in Sanja precej sramežljivi, saj takšnih deklet ni vajen. Za razliko od njiju je bila veliko bolj pogumna Patricija, ki mu je bila seveda tudi bolj všeč. Povedala je, da se je v njej po dolgem času nekaj premaknilo in ga hoče bolj spoznati, ob čemer se je Tomažu na obraz narisal zadovoljen nasmešek.

Prve simpatije FOTO: POP TV

Miho Božiča sta najprej presenetili kar dve dekleti hkrati. Povedali sta, da sta pripravljeni priti k njemu na kmetijo, toda Barbara se je zaradi njegovih vprašanj spraševala, ali išče čistilko ali partnerico. Milanu Tržanu je bila zelo všeč Hermina, s katero vidi skupno prihodnost, in tudi sama je bila prepričana, da jo bo izbral. Enako samozavesten je bil sprva Vlado, ki se je lepo uredil Darjo, ki pa jo je motilo, ker je med pogovorom ni gledal v oči. Marko jo je razveselil z majhno pozornostjo, a bo ostala previdna, saj ga mora bolje spoznati.

Miha Božič na zmenku s kar dvema dekletoma FOTO: POP TV

Jaka je sebe in Saško primerjal z zverjo in lepotico, ona pa je povedala, da se ji zdi prijeten, zabaven, duhovit, pošten in iskren. Previdno je povprašal po njeni starosti, ki jo je v pismu skrivala, a tega podatka še vedno ni želela izdati, kar ga je malce zmotilo, a ga je kljub temu očarala. Aleksandra, ki ni prinesla nobenega darila, je Gašperju dala poljub, nato pa povedala, da ne bo silla vanj in se bo prepustila toku, zaradi česar jo je kasneje malce skrbelo in se je namenila popraviti prvi vtis.

Poljub za Gašperja FOTO: POP TV

V prihodnji oddaji Ljubezen po domače bomo videli še zadnje hitre zmenke, nakar se bodo naši junaki odločili, koga bodo povabili na svoje kmetije. Ne zamudite v petek ob 20. uri na POP TV. Enodnevna predpremiera vseh oddaj Ljubezen po domače ekskluzivno na VOYO!