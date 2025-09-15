Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Ljubezen po domače

Nina bo osupla ob Monikinem priznanju

Velenje, 15. 09. 2025 16.28 | Posodobljeno pred dvema minutama

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Su.S.
Komentarji
0

Monika bo Nino osupnila s podrobnostjo, ki se je zgodila po prvem njenem zmenku s Petrom Benedikom. Napeto bo tudi pri snubkah Pabla Alejandra Gelba, ki bo po mnenju Vesne in Sonje pozornost posvečal samo eni kandidatki.

Dogajanje na posestvu Petra Benedika je iz dneva v dan bolj pestro. V bitko za njegovo srce je vstopila nova snubka Nina Radi, ki je opazila, da je bila Monika poklapana in žalostna, zato se bo želela z njo pogovoriti. Monika: "Glede na to, kar je že bilo ..." Nina: "Kaj pa je bilo? V bistvu jaz nič ne vem. Kaj če bi mi ti povedala?" Kaj bo izvedela?

Napeto bo tudi med snubkami, ki se borijo za srce Pabla Alejandra Gelba. Vesna bo Sonji zaupala, da se ne počuti dobro. Vesna: "Dobila sem vtis, da je Pablo vodljiva oseba, in da tako naredi, kot ženska reče." Obe bosta prepričani, da junak svojo pozornost posveča samo eni izmed njih. Ali bo med njimi zavrelo?

Med snubkami Pabla Alejandra Gelba bo napeto.
Med snubkami Pabla Alejandra Gelba bo napeto. FOTO: POP TV

Ne zamudite Ljubezni po domače nocoj ob 20. uri na POP TV, ki ji bo sledila Ljubezen po domače na kavču. Obe oddaji si lahko ogledate že zdaj na VOYO.

ljubezen po domače 2025
Naslednji članek

Brane v povsem drugi luči, za njim so težke življenjske preizkušnje

SORODNI ČLANKI

Brane v povsem drugi luči, za njim so težke življenjske preizkušnje

Monika o komuniciranju z dušami in angeli: Moj dar ni nekaj strašljivega

Želel se je postarati z ljubeznijo svojega življenja, a usoda je hotela drugače

Majda Vider: Po moje me je tista masaža pokopala

Nina Radi s svojim prihodom zmešala ljubezenske štrene

Hermina o Mirku: Ko sem ga zagledala v živo, me je očaral

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256