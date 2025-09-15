Nina bo osupla ob Monikinem priznanju

Monika bo Nino osupnila s podrobnostjo, ki se je zgodila po prvem njenem zmenku s Petrom Benedikom. Napeto bo tudi pri snubkah Pabla Alejandra Gelba, ki bo po mnenju Vesne in Sonje pozornost posvečal samo eni kandidatki.

Dogajanje na posestvu Petra Benedika je iz dneva v dan bolj pestro. V bitko za njegovo srce je vstopila nova snubka Nina Radi, ki je opazila, da je bila Monika poklapana in žalostna, zato se bo želela z njo pogovoriti. Monika: "Glede na to, kar je že bilo ..." Nina: "Kaj pa je bilo? V bistvu jaz nič ne vem. Kaj če bi mi ti povedala?" Kaj bo izvedela?

Napeto bo tudi med snubkami, ki se borijo za srce Pabla Alejandra Gelba. Vesna bo Sonji zaupala, da se ne počuti dobro. Vesna: "Dobila sem vtis, da je Pablo vodljiva oseba, in da tako naredi, kot ženska reče." Obe bosta prepričani, da junak svojo pozornost posveča samo eni izmed njih. Ali bo med njimi zavrelo?

Med snubkami Pabla Alejandra Gelba bo napeto. FOTO: POP TV icon-expand